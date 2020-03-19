Медведь и Кремль: художники расписали стены вокзала Симферополя

Крымские художники расписали стены железнодорожного вокзала Симферополя.

Над рисунком работали трое мастеров, сообщила проект-менеджер студии художественной росписи Dislav Полина Щербина.

«Три человека занимались художественным оформлением. Я выступила с инициативой оформления поверхности, чтобы гостей нашей республики встречала такая символическая работа. Планировали осуществить этот проект к открытию железнодорожного сообщения, но у нас это немного затянулось», – рассказала Щербина.

Рисунок нанесен на стены подземного перехода на территории вокзала, он состоит из двух частей. Справа художники нарисовали московский Кремль, Красную площадь и медведя, гуляющего по ней. Сверху нарисован российский триколор.

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Слева изображены достопримечательности Крыма – Ласточкино гнездо и Крымский мост, на котором стоит грифон. Ласточкино гнездо изображено на фоне Крымских гор – так, как его можно увидеть с моря. А вот Крымский мост отображен с высоты птичьего полета на фоне Черного моря.

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