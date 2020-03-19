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Власть -> Транспорт Крыма

Медведь и Кремль: художники расписали стены вокзала Симферополя

Четверг
19 марта 2020
07:08

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Крымские художники расписали стены железнодорожного вокзала Симферополя.

Над рисунком работали трое мастеров, сообщила проект-менеджер студии художественной росписи Dislav Полина Щербина.

«Три человека занимались художественным оформлением. Я выступила с инициативой оформления поверхности, чтобы гостей нашей республики встречала такая символическая работа. Планировали осуществить этот проект к открытию железнодорожного сообщения, но у нас это немного затянулось», – рассказала Щербина.

Рисунок нанесен на стены подземного перехода на территории вокзала, он состоит из двух частей. Справа художники нарисовали московский Кремль, Красную площадь и медведя, гуляющего по ней. Сверху нарисован российский триколор.

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Слева изображены достопримечательности Крыма – Ласточкино гнездо и Крымский мост, на котором стоит грифон. Ласточкино гнездо изображено на фоне Крымских гор – так, как его можно увидеть с моря. А вот Крымский мост отображен с высоты птичьего полета на фоне Черного моря.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Украинцы перестали ездить в Крым. Около тысячи человек пересекли крымский участок админграницы Крым/Украина 18 марта, поток людей сократился почти в 5,5 раз.

Вчера: В симферопольском аэропорту ввели единый тариф на парковку. Краткосрочная и долгосрочная парковки для легковых автомобилей в «международном» аэропорту Симферополь начали работать по единому тарифному плану.

Вторник, 17 марта 2020: В Крыму обещают запустить «экспресс-поезд» из Севастополя в Евпаторию. В преддверии майских праздников будет запущен экспресс-маршрут Севастополь – Симферополь – Евпатория, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Вторник, 17 марта 2020: Опубликован список дорог и улиц Крыма, подлежащих ремонту в этом году. Списки дорог муниципальных образований и улиц Симферополя, где запланированы ремонтные работы в этом году, опубликованы на сайте Минтранса в разделе «Деятельность».

 

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