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Власть -> Сельское хозяйство

Крымским аграриям пообещали льготные программы приобретения техники

Четверг
19 марта 2020
15:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин обсудит сегодня с местными сельхозтоваропроизводителями льготные программы приобретения техники, предоставляемые компанией «Росагролизинг».

Как сообщил вице-премьер, 70% всей приобретаемой в республике самоходной техники поставляется с использованием этих программ.

«Росагролизинг» тесно сотрудничает с Республикой Крым 6 лет, – сообщил Рюмшин. – За это время в регион они проинвестировали более 5,6 млрд рублей, поставили более 1,5 тыс единиц техники и оборудования. Это солидная сумма для региона, которую разово сельхозпроизводителям сложно «достать из кармана» для приобретения всего набора сельхозтехники».

По его словам, за два месяца текущего года в различных стадиях заключения находятся сделки с аграриями республики на поставку 68 единиц техники. «Всего же регион планирует закупить в 2020 году более 150 единиц самоходной техники, и мы со своей стороны готовы оказать финансовую поддержку этим предприятиям в виде льготного лизинга», – сказал Рюмшин.

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Планируется, что участие в совещании, которое начнется сегодня в 11.00, примут также представители ведущих сельхозмашиностроителей страны.

Ранее в министерстве сельского хозяйства Республики Крым был создан штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках.

Тэги: обещания

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Среда, 18 марта 2020: В МЧС Крыма прогнозируют гибель сельхозкультур. В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки, которые могут нанести урон распустившимся почкам ранних косточковых культур.

Четверг, 12 марта 2020: Крымских аграриев призывают наконец-таки начать борьбу с сорняками. Во время проведения фитосанитарных обследований посевов озимых зерновых культур на территории Республики Крым обнаружена высокая численность сорных растений, которая приближается к пороговой.

Воскресенье, 8 марта 2020: В Крыму заявили об увеличении урожая клубники. В этом году крымские сельхозпроизводители вырастят на 15% больше клубники, чем годом ранее.

Среда, 26 февраля 2020: В Крыму вывели новые сорта сорго. Крымские ученые вывели 15 новых сортов сорговых кормовых культур, два из которых переданы на государственное испытание, сообщает пресс-служба КФУ.

 

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