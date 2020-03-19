Крымским аграриям пообещали льготные программы приобретения техники

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин обсудит сегодня с местными сельхозтоваропроизводителями льготные программы приобретения техники, предоставляемые компанией «Росагролизинг».

Как сообщил вице-премьер, 70% всей приобретаемой в республике самоходной техники поставляется с использованием этих программ.

«Росагролизинг» тесно сотрудничает с Республикой Крым 6 лет, – сообщил Рюмшин. – За это время в регион они проинвестировали более 5,6 млрд рублей, поставили более 1,5 тыс единиц техники и оборудования. Это солидная сумма для региона, которую разово сельхозпроизводителям сложно «достать из кармана» для приобретения всего набора сельхозтехники».

По его словам, за два месяца текущего года в различных стадиях заключения находятся сделки с аграриями республики на поставку 68 единиц техники. «Всего же регион планирует закупить в 2020 году более 150 единиц самоходной техники, и мы со своей стороны готовы оказать финансовую поддержку этим предприятиям в виде льготного лизинга», – сказал Рюмшин.

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Планируется, что участие в совещании, которое начнется сегодня в 11.00, примут также представители ведущих сельхозмашиностроителей страны.

Ранее в министерстве сельского хозяйства Республики Крым был создан штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках.

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