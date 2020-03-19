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Крымский священник просит болеющим не ходить в храм

Четверг
19 марта 2020
09:47

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Крымский священник просит болеющим не ходить в храм

© bzns.media

Людям, болеющим ОРВИ и «простудой», не стоит посещать церковные службы.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил секретарь Симферопольской и Крымской епархии, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора протоиерей Александр Якушечкин.

«Если вы чувствуете признаки недомогания, лучше воздержаться от похода в церковь. И это касается не только коронавируса, о котором все говорят. Подчеркну, что по свидетельству ученых и медиков этот вирус не имеет такого большого процента опасности, как другие заболевания, которые мы пережили», - сказал священник.

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Он пояснил, что верующие могут помолиться и дома, главное делать это «от сердца».

Однако в домашних условиях нельзя совершить многие таинства.

Ранее сообщалось, что с 17 марта в Крыму из-за угрозы распространения коронавируса вводится режим повышенной готовности.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 17 марта 2020: РПЦ не рекомендует священникам протягивать для поцелуев кресты, чаши и руки. РПЦ выпустила инструкцию по мерам безопасности в церквях в связи с пандемией коронавируса. Документ утвержден патриархом московским и всея Руси Кириллом.

Вторник, 10 марта 2020: Владимирский собор в Херсонесе может быть начнут реставрировать в этом году. Запланировано оборудование новых экспозиционных зон под открытым небом и реконструкция имеющейся экспозиции у Античного театра.

Пятница, 21 февраля 2020: Мусульманам Крыма урезали квоту на хадж. По предварительному решению в этом году в хадж из Крыма отправятся 600 мусульман, а не тысяча, как планировалось ранее.

Пятница, 21 февраля 2020: В Крыму назвали приблизительные сроки открытия Соборной мечети. Соборная мечеть в Симферополе может быть достроена до конца 2020 года, о более точных сроках сдачи объекта говорить пока сложно.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/krymskii-svyashennik-prosit-bolejushim-ne-hodit-v-hram-129179/

 
 

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