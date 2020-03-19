Крымский священник просит болеющим не ходить в храм

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Март 2020
19 марта 2020
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Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил секретарь Симферопольской и Крымской епархии, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора протоиерей Александр Якушечкин.
«Если вы чувствуете признаки недомогания, лучше воздержаться от похода в церковь. И это касается не только коронавируса, о котором все говорят. Подчеркну, что по свидетельству ученых и медиков этот вирус не имеет такого большого процента опасности, как другие заболевания, которые мы пережили», - сказал священник.
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Он пояснил, что верующие могут помолиться и дома, главное делать это «от сердца».
Однако в домашних условиях нельзя совершить многие таинства.
Ранее сообщалось, что с 17 марта в Крыму из-за угрозы распространения коронавируса вводится режим повышенной готовности.
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Вторник, 17 марта 2020: РПЦ не рекомендует священникам протягивать для поцелуев кресты, чаши и руки. РПЦ выпустила инструкцию по мерам безопасности в церквях в связи с пандемией коронавируса. Документ утвержден патриархом московским и всея Руси Кириллом.
Вторник, 10 марта 2020: Владимирский собор в Херсонесе может быть начнут реставрировать в этом году. Запланировано оборудование новых экспозиционных зон под открытым небом и реконструкция имеющейся экспозиции у Античного театра.
Пятница, 21 февраля 2020: Мусульманам Крыма урезали квоту на хадж. По предварительному решению в этом году в хадж из Крыма отправятся 600 мусульман, а не тысяча, как планировалось ранее.
Пятница, 21 февраля 2020: В Крыму назвали приблизительные сроки открытия Соборной мечети. Соборная мечеть в Симферополе может быть достроена до конца 2020 года, о более точных сроках сдачи объекта говорить пока сложно.
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