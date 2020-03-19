Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство

Четверг
19 марта 2020
20:34

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Керченский городской суд вынес приговор местному жителю за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.132 УК РФ (Мужеложство и насильственные действия сексуального характера), ч.2 ст.161 УК РФ (Разбой), ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы).

Как установлено судом, подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства наедине с малолетним, осознавая общественную опасность своих действий, воспользовавшись беспомощным состоянием последнего, угрожая применением насилия и убийства, совершил в отношении потерпевшего действия сексуального характера.

Кроме того, подсудимый после совершения преступных действий, реализуя возникший у него преступный умысел и высказывая угрозы применения насилия, похитил у потерпевшего денежные средства в сумме 2100 тысяч. Деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, подсудимый после совершения всех преступных действий в отношении малолетнего лица, запер потерпевшего в квартире на непродолжительное время, а сам ушел.

Читайте: В Крыму «накрыли» подпольные мастерские по изготовлению оружия

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, поясняя тем, что потерпевший его оговорил.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая характер совершенного деяния и личность подсудимого, ранее уже имевшего проблемы с законом, путем частичного сложения наказаний, назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы, который он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Суд приостановил деятельность добывающей песок на Бакальской косе компании. Раздольненский районный суд Республики Крым признал юридическое лицо, которое добывало песок на Бакальской косе, виновным в совершении административного правонарушения.

Вчера: В Крыму поймали уклониста от службы в армии Армении. Крымские полицейские задержали мужчину, которого за уклонение от срочной службы в армии разыскивало МВД Армении.

Вчера: Суд вынес приговор крымчанину, убившему гостя полуострова из Москвы. В Крыму вынес приговор 28-летнему жителю Ленинского района за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Вчера: В Севастополе продавали жилье в самостроях. Прокуратура Гагаринского района Севастополя через суд добивается признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/krymchanin-poluchil-20-let-tjurmy-za-muzhelozhstvo-129207/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Крыму Следком отчитался о расследовании многомиллионных долгов по зарплате

В Крыму Следком отчитался о расследовании многомиллионных долгов по зарплате

Экс-депутата Верховной Рады Украины будут судить в Москве за попытку вернуть завод в Крыму

Экс-депутата Верховной Рады Украины будут судить в Москве за попытку вернуть завод в Крыму

Коронавирус: Аваков предлагает ограничить въезд из Крыма

Коронавирус: Аваков предлагает ограничить въезд из Крыма

В Крыму заявили, что отразили глобальную атаку «иностранных хакеров»

В Крыму заявили, что отразили глобальную атаку «иностранных хакеров»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова
СЮЖЕТ
Коронавирус

Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.