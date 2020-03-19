Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство

Керченский городской суд вынес приговор местному жителю за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.132 УК РФ (Мужеложство и насильственные действия сексуального характера), ч.2 ст.161 УК РФ (Разбой), ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы).

Как установлено судом, подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства наедине с малолетним, осознавая общественную опасность своих действий, воспользовавшись беспомощным состоянием последнего, угрожая применением насилия и убийства, совершил в отношении потерпевшего действия сексуального характера.

Кроме того, подсудимый после совершения преступных действий, реализуя возникший у него преступный умысел и высказывая угрозы применения насилия, похитил у потерпевшего денежные средства в сумме 2100 тысяч. Деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, подсудимый после совершения всех преступных действий в отношении малолетнего лица, запер потерпевшего в квартире на непродолжительное время, а сам ушел.

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В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, поясняя тем, что потерпевший его оговорил.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая характер совершенного деяния и личность подсудимого, ранее уже имевшего проблемы с законом, путем частичного сложения наказаний, назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы, который он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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