Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова

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Лишний раз выезжать за пределы Крыма без необходимости не рекомендуется.

Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

— Мы понимаем, что у нас достаточное количество крымчан находятся за пределами страны. Представитель Крыма и МИД России знают эту ситуацию и занимаются ей. Просим всех, кто сегодня собирается выехать за границу, отложить эти поездки, — сказала Пеньковская.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что при несоблюдении рекомендации нужно быть готовым к двухнедельному карантину:

— Кто будут пребывать в тех странах, где сегодня присутствует коронавирус, должны быть готовы к тому, что будут две недели сидеть под замком после приезда. К этому просто нужно быть готовыми. Уклонение — это уголовная ответственность.

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За 18 марта в связи с закрытием границы по трем пунктам пропуска проходимость упала почти в 5,5 раз. За сутки прошли 1031 человек на въезд и выезд. Выехали 413 человек, въехали 618.

За эти сутки обнаружено 11 граждан с симптомами болезни, которые будут находиться под наблюдением.

В России уже около 150 подтвержденных случаев коронавируса.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок. Республика Крым подала заявку на получение 3 млн медицинских масок, которые будут направлены в аптечную сеть.

Вчера : Власти предлагают крымчанам самим шить маски. Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов во время ежедневного доклада на заседании штаба по угрозе распространения коронавируса сообщил, что на полуострове наблюдается дефицит медицинских масок.

Вчера : В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом. Медицинские организации Минздрава РК готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на коронавирус.

Вчера : Круизы лайнера «Князь Владимир» отменены. Оператор морских круизов на лайнере «Князь Владимир» «Черноморские круизы» отменил пять рейсов в марте-апреле из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.