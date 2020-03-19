Круизы лайнера «Князь Владимир» отменены

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Оператор морских круизов на лайнере «Князь Владимир» «Черноморские круизы» отменил пять рейсов в марте-апреле из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В связи с введением на территории Краснодарского края режима «Повышенная готовность» согласно постановления главы администрации Краснодарского края от 17.03.2020 № 148 ООО «Черноморские круизы» отменяет следующие круизы на лайнере «Князь Владимир»: рейс с 22 по 28 марта 2020 г., рейс с 29 марта по 4 апреля 2020 г., рейс с 5 по 11 апреля 2020 г., рейс с 12 по 18 апреля 2020 г., рейс с 19 по 25 апреля 2020 г.», – говорится в сообщении.

В качестве компенсации для туристов, которые купили путевки на отмененные рейсы, «Черноморские круизы» предложили несколько вариантов, среди которых перенос круиза на любую дату 2020 года или возврат денег за путевку.

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В начале марта «Князь Владимир» начал свой самый длинный сезон черноморских круизов. В сезоне этого года он должен был сохранить свой недельный круизный тур: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. К этому маршруту добавится Абхазия – «Князь Владимир» зайдет в Сухум шесть раз.

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