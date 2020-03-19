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Какой сегодня праздник 19 марта

Четверг
19 марта 2020
07:19

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Какой сегодня праздник 19 марта

© pixabay.com

Сегодня, 19 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День моряка-подводника в России

День моряка-подводника в России отмечают 19 марта

Фото businessman.ru

Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-подводника — профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный Главкомом ВМФ РФ в 1996 году.

Международный день клиента (International Clients Day)

Международный день клиента

В отличие от дат, веками обрастающих традициями, День клиента только еще начинает завоевывать известность в мире. Впервые он отмечался 19 марта 2010 года.

Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество. Как именно — каждый решает сам: это могут быть сувениры, маленькие подарки, скидки или проведение акций и праздничных мероприятий.

Константиновы круги

Народный праздник «Константиновы круги» отмечается 19 марта (по старому стилю - 6 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти 42-х мучеников из города Амморея - Константина и прочих. Другие названия праздника: «Константин», «Константинов день», «День кругов вокруг колодца», «Аркадий», «Марфа». Название «Круги» день получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца.

Также сегодня, 19 марта, отмечают такие праздники:

- Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work)

- Профессиональный праздник самогонщиков

- Первый день без шапки

- День «Давайте смеяться» (National Let's Laugh Day) в США

- День шоколадной карамели (Chocolate Caramel Day) в США

- День отца в Италии, Испании, Португалии

- День равноправия в Финляндии

- День святого Иосифа на Мальте

- День единства кашубов в Польше

- Праздник победы над Каддафи в Ливии

- День птицеводства (National Poultry Day) в США

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Сегодня именины празднуют: Константин, Федор, Феофил, Михей, Юлиан, Максим, Аркадий, Еввул, Конон, Ефросин, Анфим, Аэтий, Васой, Иисус, Иов, Каллист, Мелиссен.

Что происходило 19 марта в прошлые годы

721 - Первое описанное солнечное затмение было увидено из Вавилона.

1474 - В Венеции принимается закон об охране изобретенийпервый в мире закон об охране авторского права.

1682 - Церковный собор во Франции постановляет, что Папа Римский не имеет права лишать власти королей.

1831 - Первое ограбление банка в США. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из City Bank New York 245 000 долларовгигантскую по тем временам сумму. Вскоре преступника удалось схватить (он получил пять лет заключения в тюрьме Синг-Синг) и вернуть большую часть похищенного.

1859 - В Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно «Фауст».

1899 - Открывается первая в России и Петербурге станция «скорой помощи».

1913 - В «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке впервые полностью выполнена опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

1922 - В феврале был издан декрет об изъятии церковных ценностей, что вызвало выступления верующих и протест патриарха Тихона. В 6-страничном письме членам Политбюро В. И. Ленин в связи с этим писал: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».

1927 - В штате Вашингтон мясник обнаруживает в желудке цыпленка шесть самородков золота.

1934 - Совхозник Митрофан Никитин открывает огонь из револьвера по гробу В. И. Ленинa в мавзолее.

1953 - Впервые по телевидению была показана церемония вручения «Оскара».

1953 - Правительство Канады объявляет о том, что во всех крупных городах страны устанавливаются сирены на случай войны между США и СССР.

1955 - В Масаде (Израиль) археологами обнаруживаются останки дворца Ирода.

1989 - Первый прототип единственного в мире летательного аппарата с поворотными роторамимногоцелевого V-22 «Оспрей» впервые поднялся в воздух и впервые перешел от вертикального полета к горизонтальному.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 марта. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Какой сегодня праздник 20 марта. Сегодня, 20 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Среда, 18 марта 2020: Поклонская из-за коронавируса отменила вечеринку. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, которой 18 марта исполнилось 40 лет, была вынуждена перенести празднование дня своего рождения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Среда, 18 марта 2020: Какой сегодня праздник 18 марта. Сегодня, 18 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вторник, 17 марта 2020: Жители Крыма скупают продукты в супермаркетах из-за угрозы карантина. В супермаркетах Симферополя и Ялты жители скупают продукты, которые долго хранятся.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/kakoi-segodnya-prazdnik-19-marta-129191/

 
 

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