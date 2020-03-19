Из пересохшего Симферопольского водохранилища вытащили автомобиль

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Машину пришлось вытаскивать УАЗом.
Симферопольцы в комментариях под видео возмутились неосторожностью водителя, загрязняющего питьевую воду в водохранилище, и сочли, что за такие нарушения нужно штрафовать.
Не обошлось и без шуток: «Что «Нива» хотела сделать — попить?», «Устала просить, чтобы ее помыли», «Слабоумие и отвага».
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