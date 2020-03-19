Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Из пересохшего Симферопольского водохранилища вытащили автомобиль

Четверг
19 марта 2020
09:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


На водохранилище у окраины Симферополя автомобиль «Нива» подъехал слишком близко к воде и самостоятельно выбраться не смог.

Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Машину пришлось вытаскивать УАЗом.

Симферопольцы в комментариях под видео возмутились неосторожностью водителя, загрязняющего питьевую воду в водохранилище, и сочли, что за такие нарушения нужно штрафовать.

Не обошлось и без шуток: «Что «Нива» хотела сделать — попить?», «Устала просить, чтобы ее помыли», «Слабоумие и отвага».

Читайте: Один человек погиб и двое пострадали в очередном ДТП на «Тавриде» в Крыму

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: На пожаре в Севастополе погиб человек. Мужчина погиб на пожаре, произошедшем в Севастополе сегодня ночью.

Среда, 18 марта 2020: В Крыму волки задрали стадо коз. В селе Кирпичное Белогорского района волки напали на стадо коз.

Среда, 18 марта 2020: Во вчерашнем пожаре в Крыму погибла супружеская пара и двое детей. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю проводит процессуальную проверку по факту гибели на пожаре в Симферополе четырех человек – супружеской пары и двух их внучек.

Вторник, 17 марта 2020: Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов. Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/iz-peresohshego-simferopolskogo-vodohranilisha-vytashili-avtomobil-129202/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму волки задрали стадо коз

В Крыму волки задрали стадо коз

Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов

Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов

В Ялте пьяная компания, убегая от полиции, разбилась на «Жигулях»

В Ялте пьяная компания, убегая от полиции, разбилась на «Жигулях»

В Симферополе слетевшая крыша здания повредила десять машин

В Симферополе слетевшая крыша здания повредила десять машин

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.