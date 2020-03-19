Из пересохшего Симферопольского водохранилища вытащили автомобиль

На водохранилище у окраины Симферополя автомобиль «Нива» подъехал слишком близко к воде и самостоятельно выбраться не смог.

Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Машину пришлось вытаскивать УАЗом.

Симферопольцы в комментариях под видео возмутились неосторожностью водителя, загрязняющего питьевую воду в водохранилище, и сочли, что за такие нарушения нужно штрафовать.

Не обошлось и без шуток: «Что «Нива» хотела сделать — попить?», «Устала просить, чтобы ее помыли», «Слабоумие и отвага».

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