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Херсонес Таврический закрывают из-за коронавируса

Четверг
19 марта 2020
09:06

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Херсонес Таврический закрывают из-за коронавируса

© rg.ru

Руководством музея-заповедника «Херсонес Таврический» принято решение закрыть объект до конца марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте музея.

«Мы видим для себя только одну возможность минимизировать потенциальную опасность – временно внести изменения в график работы музея-заповедника. До конца марта территория Херсонеса Таврического, экспозиционные  и выставочные залы будут закрыты для посещения. Введенные ограничения – это шаг, сделанный в качестве меры предосторожности для предотвращения возможного распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщалось, на полуострове с 17 марта введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Это означает, что на противоэпидемические мероприятия выделят дополнительные средства, на предприятиях Крыма начнут измерять температуру работникам, а проводить можно только неотложные мероприятия, в которых принимают участие не более 50 человек.

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