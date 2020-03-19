Херсонес Таврический закрывают из-за коронавируса

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Руководством музея-заповедника «Херсонес Таврический» принято решение закрыть объект до конца марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте музея.

«Мы видим для себя только одну возможность минимизировать потенциальную опасность – временно внести изменения в график работы музея-заповедника. До конца марта территория Херсонеса Таврического, экспозиционные и выставочные залы будут закрыты для посещения. Введенные ограничения – это шаг, сделанный в качестве меры предосторожности для предотвращения возможного распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщалось, на полуострове с 17 марта введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Это означает, что на противоэпидемические мероприятия выделят дополнительные средства, на предприятиях Крыма начнут измерять температуру работникам, а проводить можно только неотложные мероприятия, в которых принимают участие не более 50 человек.

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