Госкомрегистр Крыма ограничил прием граждан из-за коронавируса

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Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с 19 марта приостанавливает консультации заявителей по общим вопросам и кадастровому учету.

Об этом заявил глава комитета Александр Спиридонов.

«Наши специалисты ежегодно проводят тысячи консультаций по общим вопросам и кадастровому учету. Соответственно, эти мероприятия никак не вписываются в перечень карантинных. Решение о приостановке работы в данном направлении является вынужденным. Заранее просим заявителей отнестись к ситуации с пониманием. Единственное, пока в прежнем режиме согласно планов-графиков планируется оставить консультирование граждан по делам регистраторов», – цитирует Спиридонова пресс-служба комитета.

По его информации, почти всю необходимую информацию учетно-регистрационной сферы граждане могут получить по телефону или в социальных сетях. «Обо всех изменениях мы оперативно сообщим по всем каналам связи Госкомрегистра», – добавил Спиридонов.

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В Крыму с 19 марта начнет работу ежедневный оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса. Кроме того, по указу главы республики Сергея Аксенова введен режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения инфекции. В частности, запрещены все массовые мероприятия.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацией «Марш достоинства», который планируют организовать представители запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа.

Вчера : Участников встречи с Путиным в Крыму проверяли на коронавирус. Все участники встречи с президентом России Владимиром Путиным в Севастополе сдавали анализы на выявление коронавируса.

Вчера : Власти Севастополя ввели «режим повышенной готовности». В Севастополе введен «режим повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Среда, 18 марта 2020 : Правила пересечения админграницы Крыма с Херсонщиной снова изменили. Кабинет министров Украины 18 марта внес изменение в постановление о правилах пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью в условиях ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.