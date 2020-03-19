Госкомрегистр Крыма ограничил прием граждан из-за коронавируса

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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19 марта 2020
Об этом заявил глава комитета Александр Спиридонов.
«Наши специалисты ежегодно проводят тысячи консультаций по общим вопросам и кадастровому учету. Соответственно, эти мероприятия никак не вписываются в перечень карантинных. Решение о приостановке работы в данном направлении является вынужденным. Заранее просим заявителей отнестись к ситуации с пониманием. Единственное, пока в прежнем режиме согласно планов-графиков планируется оставить консультирование граждан по делам регистраторов», – цитирует Спиридонова пресс-служба комитета.
По его информации, почти всю необходимую информацию учетно-регистрационной сферы граждане могут получить по телефону или в социальных сетях. «Обо всех изменениях мы оперативно сообщим по всем каналам связи Госкомрегистра», – добавил Спиридонов.
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В Крыму с 19 марта начнет работу ежедневный оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса. Кроме того, по указу главы республики Сергея Аксенова введен режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения инфекции. В частности, запрещены все массовые мероприятия.
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Вчера: Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацией «Марш достоинства», который планируют организовать представители запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа.
Вчера: Участников встречи с Путиным в Крыму проверяли на коронавирус. Все участники встречи с президентом России Владимиром Путиным в Севастополе сдавали анализы на выявление коронавируса.
Вчера: Власти Севастополя ввели «режим повышенной готовности». В Севастополе введен «режим повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Среда, 18 марта 2020: Правила пересечения админграницы Крыма с Херсонщиной снова изменили. Кабинет министров Украины 18 марта внес изменение в постановление о правилах пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью в условиях ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.
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