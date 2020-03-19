Число поставок продуктов в Крым увеличилось в несколько раз

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О состоянии логистического комплекса Крыма на фоне информации о распространении коронавируса рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин на своей странице в Facebook.

По его информации, доставках на полуостров грузов всех типов происходит, никаких перебоев нет. При этом увеличилось в несколько раз количество поставок продуктов, в основном бакалеи — это связано с резко возросшим спросом жителей Крыма на эти товары, уточнил Цуркин. Он добавил, что многие поставщики товаров для предупреждения распространения коронавируса переходят на удаленный режим работы или готовятся к этому.

«Сегодня с нашими грузами на территории ЕС находятся 16 грузовых автопоездов. Ситуация не простая. Часть этих транспортных средств загружена грузами ЕС-отправителей в адрес РФ-получателей, в том числе Республики Крым.

На многих границах карантин, средств для размещения водителей там нет. Особо сложная ситуация на границе с Венгрией. Граница Италия — Словения: Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению, движение разрешено только в том случае, если конечным пунктом назначения является Словения. Граница Хорватия — Словения: граница закрыта для движения автопоездов транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию. Граница Венгрия — Словения: граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию. Граница Австрия — Словения: на данный момент нет никаких ограничений. При контакте с дипмиссиями сложностей с возвратом водителей и ТС в РФ после закрытия границ нет», — рассказ Анатолий Цуркин о международных перевозках.

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Напомним, министерство промышленности и торговли РФ заверил, что на фоне распространения коронавируса российские магазины создали запасы продуктов и никто не будет закрывать магазины. Если в магазинах есть пустые полки, то только потому, что на них не успели выложить товары, а не из-за их дефицита.

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Пятница, 13 марта 2020 : Севастопольские бизнесмены в шоке от слов Путина о жуликах. Президент РФ Владимир Путин считает, что в сознании российского народа, к которому он относит и себя, малые предприниматели и торговцы являются «жуликами» и для этого есть «определенные» основания.

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