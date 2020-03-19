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Большинство россиян считают, что эпидемии коронавируса нет и не будет

Четверг
19 марта 2020
14:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Большинство россиян считают, что эпидемии коронавируса нет и не будет

© www.goodhouse.ru

Информированность россиян о пандемии коронавируса растет, при этом угрозу лично себе большинство пока оценивают как низкую. Россияне спокойны и оценивают усилия властей как скорее эффективные.

К таким выводам пришли эксперты ВЦИОМ в ходе очередного опроса граждан.

Так, абсолютное большинство россиян хорошо информированы о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, произошедшей в начале года в Китае (82%), эта доля выросла на 14 п.п. с 8 февраля. В целом почти все наши соотечественники слышали о вирусе в той или иной степени (99%).

Более половины россиян (61%) в той или иной степени уверены, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население России от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, хотя треть настроены более скептично (32%). Доля тех, кто считает вероятность заражения высокой, практически не изменилась и составила 10% vs 8% в начале февраля.

Власти принимают достаточные меры для предотвращения распространения коронавируса в России, считает каждый второй россиянин (56%). Такое мнение чаще распространено среди старшего поколения 45-59 лет (56%) и 60+ лет (63%).

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Доля тех, кто уверен, что коронавирус опаснее обычного сезонного гриппа, увеличилась только на 1 п.п. и составила 60%. Как и в начале февраля, четверть опрошенных считают, что коронавирус равен по опасности сезонному гриппу (26%).

Опасаются заболеть сами или заболевания близких 70% россиян, эта доля увеличилась на 18 п.п. с начала февраля. Как и в прошлом месяце, более половины россиян считают, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься (64%).

Несмотря на то, что 65% россиян прогнозируют рост числа заболевших коронавирусом в России в ближайшие недели (чаще о таком ходе событий говорят молодые люди 18-24 лет — 76%), в возможности возникновения эпидемии уверены в той или иной степени только 30% наших соотечественников. Более половины россиян придерживаются мнения, что эпидемия коронавируса маловероятна в нашей стране — 54%. 5% опрошенных считают, что она уже началась.

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Сегодня: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок. Республика Крым подала заявку на получение 3 млн медицинских масок, которые будут направлены в аптечную сеть.

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Вчера: Власти предлагают крымчанам самим шить маски. Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов во время ежедневного доклада на заседании штаба по угрозе распространения коронавируса сообщил, что на полуострове наблюдается дефицит медицинских масок.

Вчера: В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом. Медицинские организации Минздрава РК готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на коронавирус.

 

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