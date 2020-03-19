Аксенов назвал Крымский мост главной помехой в борьбе с коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал Крымский мост ахиллесовой пятой полуострова в плане противоэпидемиологической работы.

Об этом он заявил на заседании ежедневного оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в Крыму.

«У нас самая такая проблема, с точки зрения противоэпидемиологической ситуации, – это Крымский мост. Потому что если в аэропорту (Симферополя) и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет, – сказал Аксенов. – Не сможем. Понятная ситуация. Это наша, так сказать, ахиллесова пята».

В свою очередь заместитель председателя Совета министров Республики Крым Елена Романовская сообщила, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края установлены посты, на которых проводят обследование.

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«На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края стоят посты, которые обследуют пассажиров (автобусов)», – сообщила она.

Ранее глава Крыма поручил мининформу бороться с фейками о коронавирусе. Накануне глава государства Владимир Путин призвал не верить вбросам о коронавирусе и заверил, что объективная информация только у органов госвласти.

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