Врачи рассказали, как справиться с постновогодней депрессией

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Психиатр-нарколог и член комитета Госдумы России по охране здоровья Борис Менделевич рассказал, как избежать постновогодней депрессии.

По его словам, подобное состояние часто настигает людей после праздников по контрасту с атмосферой ожидания чуда накануне Нового года.

Менделевеч советует обязательно составить план отдыха: чередовать физическую и умственную нагрузку, следить за своим эмоциональным состоянием.

«За три-четыре дня до начала рабочих будней возвращайтесь к трудовому режиму: постепенный переход принесет организму минимум стресса», — сказал парламентарий.

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Также Менделевич рекомендует на пути к достижению поставленных накануне Нового года целей разбить глобальную задачу на много задач поменьше.

«Не стесняйтесь просить совета и помощи: взгляд со стороны может раскрыть новые возможности и потенциал, — советует эксперт. - И конечно же, даже в рабочие будни помните о своих мечтах и целях, которые как раз могут исполниться благодаря усердному труду и высоким результатам».

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