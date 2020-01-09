Врачи рассказали, как справиться с постновогодней депрессией

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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По его словам, подобное состояние часто настигает людей после праздников по контрасту с атмосферой ожидания чуда накануне Нового года.
Менделевеч советует обязательно составить план отдыха: чередовать физическую и умственную нагрузку, следить за своим эмоциональным состоянием.
«За три-четыре дня до начала рабочих будней возвращайтесь к трудовому режиму: постепенный переход принесет организму минимум стресса», — сказал парламентарий.
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Также Менделевич рекомендует на пути к достижению поставленных накануне Нового года целей разбить глобальную задачу на много задач поменьше.
«Не стесняйтесь просить совета и помощи: взгляд со стороны может раскрыть новые возможности и потенциал, — советует эксперт. - И конечно же, даже в рабочие будни помните о своих мечтах и целях, которые как раз могут исполниться благодаря усердному труду и высоким результатам».
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