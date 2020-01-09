Власти Севастополя решили, что им нужен шлем виртуальной реальности

© Новости Крыма

В правительстве города назвали то, что необходимо для успешного осуществления национальных проектов.

Правительство Севастополя обнародовало перечень технологий, техники и оборудования, необходимых для осуществления в городе национальных проектов. Эти проекты по предложению президента России разработаны и утверждены в сентябре 2018 года федеральным правительством.

В перечне, подготовленном исполнительной властью Севастополя, — 268 позиций.

Для нацпроекта «Здоровье» — 139 пунктов: от комплектов мягких модулей для лечебной физкультуры до сканирующих микроскопов и лазерного хирургического комплекса.

Для проекта, касающегося жилья и городской среды, — семь пунктов: цемент, кирпич, стекло, спортивные площадки и так далее.

У нацпроекта, посвященного образованию, — 64 пункта: от вычислительного блока интерактивного комплекса и 3Д-принтера до шлема виртуальной реальности и тренажера-манекена для отработки сердечно-легочной реанимации. Чиновники вписали также то, что вообще должно быть по умолчанию в любом образовательном учреждении, — ручные лобзики, канцелярские ножи, карты памяти для фото- и видеокамеры.

Проекту «Безопасные и качественные автомобильные» отведены 34 пункта: от асфальтоанализатора и симулятора автомобильных нагрузок до автозаправщиков и самосвалов.

Читайте: Константинов хочет «усилить напор» на международной арене

Ну, и нацпроект «Культура» — 24 пункта, это исключительно музыкальные инструменты: гитары, пианино, скрипки, аккордеоны, домры, баяны, трубы, саксофоны.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, информацию которого приводит агентство «ТАСС», сообщил о 60-процентном выполнении городом мероприятий в рамках нацпроектов, запланированных на 2019 год. Все, что не удалось сделать, чиновники перенесли на 2020 год.

В конце июля 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на осуществление в 2019 году нацпроектов в Республике Крым и Севастополе предусмотрено почти 13 миллиардов рублей, из которых четыре миллиарда — для Севастополя.

«Освоение выделенных средств осуществляется медленно. Кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, от 20 до 30% и по Севастополю, и по Республике Крым, — сказал тогда Медведев. — Поэтому нужно ускоряться. Необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов. Там, где это в настоящий момент можно сделать, нужно обязательно ускориться».

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Президент Эстонии отказалась от бутылки крымского шампанского. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством РФ к ее дню рождения бутылку крымского шампанского.

Вчера : Поклонская в Инстаграме рассказала почему упал украиский самолет. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская усомнилась в том, что причиной авиакатастрофы в Тегеране стала техническая неисправность.

Вчера : «Крымский лев» выйдет на ринг с аргентинским боксером в Монреале. Представители 23-летнего крымского боксера в полутяжелом весе Артура Зиятдинова объявили о том, что его соперником в следующем поединке станет опытный 33-летний аргентинец Сезар Херман Рейносо.

Вторник, 7 января 2020 : В МВД Украины сообщают о запрете на въезд российскому блогеру Митрошиной. В Министерстве внутренних дел Украины сообщают, что российский блогер Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину, однако украинские пограничники объявят ей о запрете на въезд в дальнейшем.