Власти Севастополя решили, что им нужен шлем виртуальной реальности

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Регионы Крыма: Севастополь
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9 января 2020
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Правительство Севастополя обнародовало перечень технологий, техники и оборудования, необходимых для осуществления в городе национальных проектов. Эти проекты по предложению президента России разработаны и утверждены в сентябре 2018 года федеральным правительством.
В перечне, подготовленном исполнительной властью Севастополя, — 268 позиций.
Для нацпроекта «Здоровье» — 139 пунктов: от комплектов мягких модулей для лечебной физкультуры до сканирующих микроскопов и лазерного хирургического комплекса.
Для проекта, касающегося жилья и городской среды, — семь пунктов: цемент, кирпич, стекло, спортивные площадки и так далее.
У нацпроекта, посвященного образованию, — 64 пункта: от вычислительного блока интерактивного комплекса и 3Д-принтера до шлема виртуальной реальности и тренажера-манекена для отработки сердечно-легочной реанимации. Чиновники вписали также то, что вообще должно быть по умолчанию в любом образовательном учреждении, — ручные лобзики, канцелярские ножи, карты памяти для фото- и видеокамеры.
Проекту «Безопасные и качественные автомобильные» отведены 34 пункта: от асфальтоанализатора и симулятора автомобильных нагрузок до автозаправщиков и самосвалов.
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Ну, и нацпроект «Культура» — 24 пункта, это исключительно музыкальные инструменты: гитары, пианино, скрипки, аккордеоны, домры, баяны, трубы, саксофоны.
Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, информацию которого приводит агентство «ТАСС», сообщил о 60-процентном выполнении городом мероприятий в рамках нацпроектов, запланированных на 2019 год. Все, что не удалось сделать, чиновники перенесли на 2020 год.
В конце июля 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на осуществление в 2019 году нацпроектов в Республике Крым и Севастополе предусмотрено почти 13 миллиардов рублей, из которых четыре миллиарда — для Севастополя.
«Освоение выделенных средств осуществляется медленно. Кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, от 20 до 30% и по Севастополю, и по Республике Крым, — сказал тогда Медведев. — Поэтому нужно ускоряться. Необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов. Там, где это в настоящий момент можно сделать, нужно обязательно ускориться».
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