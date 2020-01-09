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Странности -> Коммунальное хозяйство

В Симферополе коммунальщики «подстригали» снег

Четверг
9 января 2020
19:56

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020


На набережной Салгира крымские коммунальщики косят траву под снегом.

Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Читайте: Скульптуру цапли установили на набережной реки в Симферополе

Комментаторы под видео шутят:

— Город неустанно следит за высотой зеленых насаждений.

— Есть медведь-шатун, а есть симферопольский газонокосильщик. Кто разбудил человека раньше времени?

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Перед приездом Путина несколько улиц в Севастополе остались без света из-за аварии. Несколько улиц в центре Севастополя остались без света из-за аварии на высоковольтных линиях электропередачи.

Сегодня: Часть улицы Набережной в Симферополе стала пешеходной зоной. Участок улицы Набережной в Симферополе с сегодняшнего дня стал пешеходной зоной.

Сегодня: В Севастополе жалуются даже на парикмахерские. Не по своей доброй воле и особенности характера севастопольцы научились и полюбили жаловаться. При этом не может не привлекать внимание разнообразие поводов для гнева - таковым стало, например, неудачное расположение... парикмахерской.

Сегодня: Почти 200 дворников вышли на уборку снега в Симферополе. Почти 200 дворников и 14 единиц техники вышли на уборку улиц Симферополя от снега.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/9/v-simferopole-kommunalshiki-podstrigali-sneg-126669/

 
 

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