В Симферополе коммунальщики «подстригали» снег

На набережной Салгира крымские коммунальщики косят траву под снегом.

Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Читайте: Скульптуру цапли установили на набережной реки в Симферополе

Комментаторы под видео шутят:

— Город неустанно следит за высотой зеленых насаждений.

— Есть медведь-шатун, а есть симферопольский газонокосильщик. Кто разбудил человека раньше времени?

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Перед приездом Путина несколько улиц в Севастополе остались без света из-за аварии. Несколько улиц в центре Севастополя остались без света из-за аварии на высоковольтных линиях электропередачи.

Сегодня : Часть улицы Набережной в Симферополе стала пешеходной зоной. Участок улицы Набережной в Симферополе с сегодняшнего дня стал пешеходной зоной.

Сегодня : В Севастополе жалуются даже на парикмахерские. Не по своей доброй воле и особенности характера севастопольцы научились и полюбили жаловаться. При этом не может не привлекать внимание разнообразие поводов для гнева - таковым стало, например, неудачное расположение... парикмахерской.

Сегодня : Почти 200 дворников вышли на уборку снега в Симферополе. Почти 200 дворников и 14 единиц техники вышли на уборку улиц Симферополя от снега.