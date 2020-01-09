В Симферополе коммунальщики «подстригали» снег

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020
Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
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Комментаторы под видео шутят:
— Город неустанно следит за высотой зеленых насаждений.
— Есть медведь-шатун, а есть симферопольский газонокосильщик. Кто разбудил человека раньше времени?
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Перед приездом Путина несколько улиц в Севастополе остались без света из-за аварии. Несколько улиц в центре Севастополя остались без света из-за аварии на высоковольтных линиях электропередачи.
Сегодня: Часть улицы Набережной в Симферополе стала пешеходной зоной. Участок улицы Набережной в Симферополе с сегодняшнего дня стал пешеходной зоной.
Сегодня: В Севастополе жалуются даже на парикмахерские. Не по своей доброй воле и особенности характера севастопольцы научились и полюбили жаловаться. При этом не может не привлекать внимание разнообразие поводов для гнева - таковым стало, например, неудачное расположение... парикмахерской.
Сегодня: Почти 200 дворников вышли на уборку снега в Симферополе. Почти 200 дворников и 14 единиц техники вышли на уборку улиц Симферополя от снега.
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