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Общество -> Коммунальное хозяйство

В Севастополе жалуются даже на парикмахерские

Четверг
9 января 2020
11:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020


Не по своей доброй воле и особенности характера севастопольцы научились и полюбили жаловаться. При этом не может не привлекать внимание разнообразие поводов для гнева - таковым стало, например, неудачное расположение... парикмахерской.

Жительница одной из девятиэтажек в Севастополе пожаловалась на хронический дискомфорт от того, что на чердаке жилого дома работает парикмахерская. Жалоба на химические запахи, массовое хождение посторонних и вечное дребезжание лифта, доставляющего клиентов на 9 этаж, появилась в группе «Черный список Крым | Симферополь | Севастополь» соцсети Вконтакте.

«Постоянно воняет химией, хождение к ним людей и лифт вечно на последнем этаже, который и так дребезжит, громко шумит.

Читайте: В Севастополе жалуются даже на парикмахерские

Хотела спросить совета, куда обратиться, в какие инстанции: может ли парикмахерская работать в многоквартирном доме на чердаке? Надо ли получать согласие жильцов данного подъезда», — цитирует издание SM-News автора жалобы.

Жительница подъезда с парикмахерской на чердаке призвала соседей объединить усилия, чтобы прекратить докучливое соседство.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/9/v-sevastopole-zhalujutsya-dazhe-na-parikmaherskie-126630/

 
 

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