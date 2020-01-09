В Севастополе жалуются даже на парикмахерские

Не по своей доброй воле и особенности характера севастопольцы научились и полюбили жаловаться. При этом не может не привлекать внимание разнообразие поводов для гнева - таковым стало, например, неудачное расположение... парикмахерской.

Жительница одной из девятиэтажек в Севастополе пожаловалась на хронический дискомфорт от того, что на чердаке жилого дома работает парикмахерская. Жалоба на химические запахи, массовое хождение посторонних и вечное дребезжание лифта, доставляющего клиентов на 9 этаж, появилась в группе «Черный список Крым | Симферополь | Севастополь» соцсети Вконтакте.

«Постоянно воняет химией, хождение к ним людей и лифт вечно на последнем этаже, который и так дребезжит, громко шумит.

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Хотела спросить совета, куда обратиться, в какие инстанции: может ли парикмахерская работать в многоквартирном доме на чердаке? Надо ли получать согласие жильцов данного подъезда», — цитирует издание SM-News автора жалобы.

Жительница подъезда с парикмахерской на чердаке призвала соседей объединить усилия, чтобы прекратить докучливое соседство.

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