В Севастополе жалуются даже на парикмахерские

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020
Жительница одной из девятиэтажек в Севастополе пожаловалась на хронический дискомфорт от того, что на чердаке жилого дома работает парикмахерская. Жалоба на химические запахи, массовое хождение посторонних и вечное дребезжание лифта, доставляющего клиентов на 9 этаж, появилась в группе «Черный список Крым | Симферополь | Севастополь» соцсети Вконтакте.
«Постоянно воняет химией, хождение к ним людей и лифт вечно на последнем этаже, который и так дребезжит, громко шумит.
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Хотела спросить совета, куда обратиться, в какие инстанции: может ли парикмахерская работать в многоквартирном доме на чердаке? Надо ли получать согласие жильцов данного подъезда», — цитирует издание SM-News автора жалобы.
Жительница подъезда с парикмахерской на чердаке призвала соседей объединить усилия, чтобы прекратить докучливое соседство.
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