В Севастополе в трансформаторной подстанции погиб мужчина

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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9 января 2020
Об этом во время аппаратного совещания городского правительства сообщил вице-губернатор города Владимир Базаров.
«Несанкционированное проникновение в трансформаторную подстанцию - человек зашел, в результате было отключение электроэнергии. Мужчина поражен электричеством», - сказал он.
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В пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что мужчина пытался украсть в подстанции провода. «По данному факту проводится проверка», - отметили в ведомстве.
По некоторым данным, у погибшего была жена и ребенок.
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