В Севастополе в трансформаторной подстанции погиб мужчина

В Севастополе во время праздников от удара током погиб мужчина, который залез в трансформаторную подстанцию в районе улицы Катерной.

Об этом во время аппаратного совещания городского правительства сообщил вице-губернатор города Владимир Базаров.

«Несанкционированное проникновение в трансформаторную подстанцию - человек зашел, в результате было отключение электроэнергии. Мужчина поражен электричеством», - сказал он.

Читайте: В Севастополе горел многоквартирный дом

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что мужчина пытался украсть в подстанции провода. «По данному факту проводится проверка», - отметили в ведомстве.

По некоторым данным, у погибшего была жена и ребенок.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе младенец выпал из окна. Севастопольские врачи борются за жизнь ребенка, который выпал из окна.

Сегодня : В Керчи мануальный терапев сломал шею пациентке. Следователи начали проверку по факту травмирования керчанки мануальным терапевтом во время приема.

Сегодня : В Бахчисарайском районе предотвратили крупный пожар. Огнеборцы пожарной части 106 пгт. Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе трех человек предотвратили крупный пожар в Бахчисарайском районе.

Сегодня : Спасатели в Крыму рассказали о травмах и переломах во время зимних катаний. В МЧС Крыма сообщают об участившихся случаях травмирования во время катания на санках, лыжах, сноутюбингах и других приспособлениях.