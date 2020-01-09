В Севастополе планируют заменить городские паромы

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Об этом он заявил во время аппаратного совещания городского правительства.
«В короткое время подготовьте предложение по приобретению нового парома. Практика показала - за прошедшие полгода фактически поломка происходит раз в две недели, и у нас теряется синхронность сообщения», - сказал он.
В настоящее время в распоряжении города два парома, которые перевозят автомобили и пассажиров с площади Захарова на Северной стороне в Артбухту и обратно. Суда постройки 80-х годов были закуплены в 2012 году в Норвегии и последнее время часто выходят из строя.
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«Паром «Адмирал Лазарев» 1982 года постройки, постоянно требует ремонта. В данное время силовая установка вышла из строя, паром был заменен», - ответил заместитель губернатора города Денис Солодовников.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму останавливают работу канатной дороги на Ай-Петри. Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» приостановит работу в связи с проведением профилактических работ.
Вчера: Рейд Севастопольской бухты будет закрыт в первой половине дня 9 января. Рейд Севастопольской бухты будет закрыт с 7.00 до 11.00.
Вчера: В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах. С 1 января в Крыму незначительно повысились цены на проезд в автобусе и электричке в пригородном направлении. Повышение стоимости согласовал республиканский Госкомитет по ценам и тарифам.
Вчера: В Крыму решили не повышать цену на проезд в троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году останется прежней, сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам правительства Крыма.
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