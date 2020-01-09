В Севастополе планируют заменить городские паромы

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил подготовить предложение по закупке нового парома на линии центр города – Северная сторона.

Об этом он заявил во время аппаратного совещания городского правительства.

«В короткое время подготовьте предложение по приобретению нового парома. Практика показала - за прошедшие полгода фактически поломка происходит раз в две недели, и у нас теряется синхронность сообщения», - сказал он.

В настоящее время в распоряжении города два парома, которые перевозят автомобили и пассажиров с площади Захарова на Северной стороне в Артбухту и обратно. Суда постройки 80-х годов были закуплены в 2012 году в Норвегии и последнее время часто выходят из строя.

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«Паром «Адмирал Лазарев» 1982 года постройки, постоянно требует ремонта. В данное время силовая установка вышла из строя, паром был заменен», - ответил заместитель губернатора города Денис Солодовников.

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