В Севастополе младенец выпал из окна

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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9 января 2020
Об этом во время аппаратного совещания городского правительства сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.
«У нас один несчастный случай (за время праздников - ред.) – выпадение ребенка из окна, год и восемь месяцев. Проводится проверка, ребенок находится в реанимации», - сказал он.
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В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице. «Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - отметили в ведомстве.
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