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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Севастополе младенец выпал из окна

Четверг
9 января 2020
13:13

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Январь 2020
9 января 2020


Севастопольские врачи борются за жизнь ребенка, который выпал из окна.

Об этом во время аппаратного совещания городского правительства сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.

«У нас один несчастный случай (за время праздников - ред.) – выпадение ребенка из окна, год и восемь месяцев. Проводится проверка, ребенок находится в реанимации», - сказал он.

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В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице. «Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - отметили в ведомстве.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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