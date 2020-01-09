В Крымэнерого сообщили об отключениях электричества в некоторых районах Крыма

По некоторым адресам Симферополя, Симферопольского и Нижнегорского районов будет временно приостановлена подача электроэнергии. Отключения произойдут 9 января с 8.00 до 17.00 часов.

Сообщение об этом было размещено на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго».

В связи с капитальным плановым ремонтом электрооборудования будет ограничена подача электроэнергии в селе Мазанка на улицах Садовая, Школьная, Мира, Набережная и Заречная. Не будет света в селе Новоселовка – на улицах Виноградная, Гагарина, Молодежная и Комсомольская. В селе Мирное – на улицах Солнечная и Южная.

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В Симферополе не будет электричества на улицах Бетховена (со 2 по 29-й дом), Крупской (26-40 и 21-49), переулке Гравийном 1, 3, на улице Стахановцев (дома 14-24 и 27-41) и на улице Чайковского (17/26, 20, 22).

В связи с техобслуживанием не будет света на улице Октябрьская в селе Новогригорьевка (Нижнегорский район).

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