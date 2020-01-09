В Крымэнерого сообщили об отключениях электричества в некоторых районах Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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9 января 2020
Сообщение об этом было размещено на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго».
В связи с капитальным плановым ремонтом электрооборудования будет ограничена подача электроэнергии в селе Мазанка на улицах Садовая, Школьная, Мира, Набережная и Заречная. Не будет света в селе Новоселовка – на улицах Виноградная, Гагарина, Молодежная и Комсомольская. В селе Мирное – на улицах Солнечная и Южная.
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В Симферополе не будет электричества на улицах Бетховена (со 2 по 29-й дом), Крупской (26-40 и 21-49), переулке Гравийном 1, 3, на улице Стахановцев (дома 14-24 и 27-41) и на улице Чайковского (17/26, 20, 22).
В связи с техобслуживанием не будет света на улице Октябрьская в селе Новогригорьевка (Нижнегорский район).
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Для жителей и гостей Ялты открыли Пионерский парк. В Ялте после капитального ремонта открылся Пионерский парк. На посвященный этому праздник, который прошел накануне, приехали руководители города, Республики Крым и православное духовенство.
Вчера: В Севастополе жалуются на парикмахерскую на чердаке многоэтажки. На чердаке жилой девятиэтажки в Севастополе работает парикмахерская. Жильцы дома жалуются на дискомфорт от постоянного запаха химии и спрашивают, может ли парикмахерская работать на чердаке многоквартирного дома.
Вторник, 7 января 2020: Севастопольские чиновники под Новый год обзавелись особняком. Аппаратом губернатора и правительства Севастополя куплены особняк и земля, на котором он построен. Недвижимость, которая находится в центральной части города — на улице Шварца, 26, продана чиновникам местным коммерсантом Тиграном Арутюняном, сказано в системе Rusprofile. Сумма сделки — 67 миллионов 294 тысячи рублей.
Вторник, 7 января 2020: Очевидцы нашли в Симферополе пропавшую цаплю Симу. В Симферополе очевидцы нашли цаплю Симу, которая пропала во время капитального ремонта набережной реки Салгир.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/9/v-krymenerogo-soobshili-ob-otkljucheniyah-elektrichestva-v-nekotoryh-raionah-kryma-126646/
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