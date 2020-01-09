В Крым из Подмосковья привезли тонны сомнительного мяса и сыра

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так в Евпаторию поступило более 18 тонн «жилованной говядины», однако сопроводительные документы были выданы на «говяжью лопатку», при том общим весом всего 43,38 килограммов.
Кроме того, специалистам удалось обнаружить 750 килограммов сыра и 620 килограммов «грудки индейки», происхождение которых вообще невозможно отследить.
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По данным фактам оповещены Управление ветеринарии Севастополя, Госкомитет ветеринарии Республики Крым и Россельхознадзор по Московской области.
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