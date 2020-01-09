Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Керчи мануальный терапев сломал шею пациентке

Четверг
9 января 2020
12:57

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020


Следователи начали проверку по факту травмирования керчанки мануальным терапевтом во время приема.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГУ СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«По факту получения травм жительницей Керчи в ходе приема у мануального терапевта ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка на предмет установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение», – сообщила Постнова.

Ранее Mash опубликовал рассказ Натальи Синявской о том, как мануальный терапевт нанес ей травму во время приема. «Он посадил меня на стул и сказал: «только за мной не поднимайся». Зажал голову в своих руках и дернул шею. Дернул в одну сторону, потом в другую сторону. У меня все захрустело, мне было очень больно», – рассказала потерпевшая.

Читайте: В Крыму нашли пропавшего в районе Ангарского перевала мальчика

После приема у мануального терапевта женщине пришлось обратиться для обследования в другую клинику, где медики выявили перелом позвонка.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе в трансформаторной подстанции погиб мужчина. В Севастополе во время праздников от удара током погиб мужчина, который залез в трансформаторную подстанцию в районе улицы Катерной.

Сегодня: В Севастополе младенец выпал из окна. Севастопольские врачи борются за жизнь ребенка, который выпал из окна.

Сегодня: В Бахчисарайском районе предотвратили крупный пожар. Огнеборцы пожарной части 106 пгт. Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе трех человек предотвратили крупный пожар в Бахчисарайском районе.

Сегодня: Спасатели в Крыму рассказали о травмах и переломах во время зимних катаний. В МЧС Крыма сообщают об участившихся случаях травмирования во время катания на санках, лыжах, сноутюбингах и других приспособлениях.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/9/v-kerchi-manualnyi-terapev-slomal-sheju-patsientke-126656/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Спасатели в Крыму рассказали о травмах и переломах во время зимних катаний

Спасатели в Крыму рассказали о травмах и переломах во время зимних катаний

На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам

Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крым стал терять популярность среди россиян
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Крым стал терять популярность среди россиян

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.