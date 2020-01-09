В Керчи мануальный терапев сломал шею пациентке

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Керчь
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2020
Январь 2020
9 января 2020
Об этом сообщила старший помощник руководителя ГУ СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«По факту получения травм жительницей Керчи в ходе приема у мануального терапевта ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка на предмет установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение», – сообщила Постнова.
Ранее Mash опубликовал рассказ Натальи Синявской о том, как мануальный терапевт нанес ей травму во время приема. «Он посадил меня на стул и сказал: «только за мной не поднимайся». Зажал голову в своих руках и дернул шею. Дернул в одну сторону, потом в другую сторону. У меня все захрустело, мне было очень больно», – рассказала потерпевшая.
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После приема у мануального терапевта женщине пришлось обратиться для обследования в другую клинику, где медики выявили перелом позвонка.
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