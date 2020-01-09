Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Бахчисарайском районе предотвратили крупный пожар

Четверг
9 января 2020
09:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Бахчисарай

Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020


Огнеборцы пожарной части 106 пгт. Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе трех человек предотвратили крупный пожар в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Так, поздно вечером 8 января в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе

По прибытии пожарных выяснилось, что горит отдельно стоящая летняя кухня. Буквально в двух метрах от горящего строения находился жилой дом, и возникла непосредственная угроза перехода огня на него. В кратчайшие сроки сотрудники пожарной охраны локализовали пожар и в течение 20 минут полностью его ликвидировали на площади 25 кв.м.

Читайте: Спасатели эвакуировали 12 человек из горящего дома в Керчи

Огнем были повреждены мебель и предметы обихода, находящиеся внутри строения, а также повреждена кровля. Пострадавших при данном происшествии нет. Причину возникновения огня выяснят эксперты.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Спасатели в Крыму рассказали о травмах и переломах во время зимних катаний. В МЧС Крыма сообщают об участившихся случаях травмирования во время катания на санках, лыжах, сноутюбингах и других приспособлениях.

Вчера: В Иране разбился украинский пассажирский самолет: погибло 180 человек. Во время авиакатастрофы украинского самолета в Иране погибли все, находившиеся на борту лайнера.

Вторник, 7 января 2020: Ушел из жизни знаменитый крымский военрук-ветеран Вил Уразбахтин. В Симферополе на 96 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, подполковник ВДВ, отличник народного образования УССР, Заслуженный учитель АРК Вил Галямович Уразбахтин.

Вторник, 7 января 2020: В Севастополе горел многоквартирный дом. 6 января в 20 часов 54 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Проспекту Победы произошел пожар.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/9/v-bahchisaraiskom-raione-predotvratili-krupnyi-pozhar-126647/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Спасатели в Крыму рассказали о травмах и переломах во время зимних катаний

Спасатели в Крыму рассказали о травмах и переломах во время зимних катаний

На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам

Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.