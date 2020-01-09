В Бахчисарайском районе предотвратили крупный пожар

Огнеборцы пожарной части 106 пгт. Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе трех человек предотвратили крупный пожар в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Так, поздно вечером 8 января в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе

По прибытии пожарных выяснилось, что горит отдельно стоящая летняя кухня. Буквально в двух метрах от горящего строения находился жилой дом, и возникла непосредственная угроза перехода огня на него. В кратчайшие сроки сотрудники пожарной охраны локализовали пожар и в течение 20 минут полностью его ликвидировали на площади 25 кв.м.

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Огнем были повреждены мебель и предметы обихода, находящиеся внутри строения, а также повреждена кровля. Пострадавших при данном происшествии нет. Причину возникновения огня выяснят эксперты.

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