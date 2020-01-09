Специалисты ЧФ восстанавливают технику времен войны к параду Победы

Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы (АБТС) Черноморского флота приступили к подготовке техники времен Второй мировой войны к параду Победы.

Об этом сообщила пресс-служба флота.

«9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой, кроме действующих образцов вооружения и военной техники, будет представлена историческая часть парада с поставленными на ход образцами боевых машин времен Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении. - Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона приступили к восстановительным и реставрационным работам над техникой, недавно доставленной с территории мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе».

В нынешнем году к легендарным машинам планируется восстановить еще 5 образцов, в том числе: противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, тяжелую самоходную-артиллерийскую установку ИСУ-122 на базе танка ИС с калибром орудия 122 мм и ИСУ-152 с калибром 152,4 мм, а также боевую машину реактивной артиллерии БМ-31-12, получившую прозвище «Андрюша» и автомобиль ЗИС-12 с зенитной автомобильной прожекторной установкой.

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Ранее военнослужащие восстановили и поставили на ход танки Т-34 и ИС-2, самоходную артиллерийскую установку СУ-76 и легендарную «Катюшу» – пусковую установку БМ-13, которые уже принимали участие в параде Победы в Севастополе в 2018 и 2019 годах. После участия в параде Победы 9 мая вся техника вернется на территорию мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе для статичной демонстрации.

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