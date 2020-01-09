Спасатели в Крыму рассказали о травмах и переломах во время зимних катаний

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«В целом снега в горах немного, однако в некоторых местах достаточно устойчивый снежный покров и многие жители и гости полуострова сейчас выезжают покататься. Крымским спасателям продолжают поступать сообщения о травмированиях во время зимнего отдыха в горах», – говорится в сообщении ведомства.
По словам главы службы Сергея Шахова, как правило, травмируются люди, катающиеся на кустарных приспособлениях, «ватрушках», так называемых тюбингах.
«В основном отдыхающие получают незначительные травмы, но бывают и переломы», – добавил он.
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В связи с этим спасатели рекомендуют не перегружать надувные сани (тюбинг), не садиться на них по несколько человек сразу, не прикреплять «ватрушки» друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться. Спасатели указывают на то, что кататься рекомендуется на склонах с уклоном не более 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься по склонам, поросшим деревьями, запрещено привязывать «надувные санки» к снегоходам, автомобилям.
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