Синоптики прогнозируют скорое потепление в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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9 января 2020
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Об этом сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«До конца этой недели воздух из теплой Атлантики не даст установиться зиме и снежному покрову. Снег, который выпал в Симферополе, будет таять. По территории Крыма постоянно будут проходить фронтальные разделы – теплые и холодные. В пятницу днем ожидается 3-8 градусов тепла, ночью – до 3 градусов мороза», – рассказала Любецкая.
По ее словам, на полуострове начались температурные «качели» – в выходные ожидается очередной фронтальный раздел. 11 января прогнозируется 4-9 градусов тепла, 12 января – 2-7 градусов выше нуля. На следующей неделе можно ожидать до 7-12 градусов тепла. Ночные температуры будут колебаться в зависимости от облачности – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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По данным Любецкой, высота снежного покрова, лежащего на плато Ай-Петри достигает 16 см, на Ангарском перевале – 3 см, на Караби-яйле – 20 см. В Симферополе высота снежного покрова составила всего 1 см.
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