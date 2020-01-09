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Общество -> Погода в Крыму

Синоптики прогнозируют скорое потепление в Крыму

Четверг
9 января 2020
12:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Январь 2020
9 января 2020


Синоптики прогнозируют скорое потепление в Крыму

© Новости Крыма

Температура воздуха в Крыму вскоре поднимется до плюсовых отметок.

Об этом сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«До конца этой недели воздух из теплой Атлантики не даст установиться зиме и снежному покрову. Снег, который выпал в Симферополе, будет таять. По территории Крыма постоянно будут проходить фронтальные разделы – теплые и холодные. В пятницу днем ожидается 3-8 градусов тепла, ночью – до 3 градусов мороза», – рассказала Любецкая.

По ее словам, на полуострове начались температурные «качели» – в выходные ожидается очередной фронтальный раздел. 11 января прогнозируется 4-9 градусов тепла, 12 января – 2-7 градусов выше нуля. На следующей неделе можно ожидать до 7-12 градусов тепла. Ночные температуры будут колебаться в зависимости от облачности – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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По данным Любецкой, высота снежного покрова, лежащего на плато Ай-Петри достигает 16 см, на Ангарском перевале – 3 см, на Караби-яйле – 20 см. В Симферополе высота снежного покрова составила всего 1 см.

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Вчера: Прогноз погоды в Крыму на среду 8 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +5, ближайшей ночью от –2 до +4 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 60 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

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Понедельник, 6 января 2020: Туман накрыл Крымский мост. Туман накрыл Крымский мост, сообщает 6 января пресс-служба транспортного перехода через Керченский пролив.

 

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