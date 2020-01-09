РНКБ завершил процесс объединения с «Крайинвестбанком»

РНКБ завершил объединение с ПАО «Крайинвестбанк» в результате реорганизации и слияния двух финансовых организаций под единым брендом РНКБ.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Процедура финансового оздоровления «Крайинвестбанка» началась в декабре 2015 года. С 1 января 2020 года 55 отделений «Крайинвестбанка» вошли в структуру РНКБ и приступили к обслуживанию клиентов в плановом порядке, предоставляя полный спектр банковских услуг жителям и гостям Краснодарского края. На данном этапе в регионе функционирует 56 офисов РНКБ. Ребрендинг отделений банка в Краснодарском крае будет проходить в штатном порядке на протяжении всего 2020 года», – говорится в сообщении.

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В рамках слияния были проведены работы по полной миграции всех данных на IT-системы РНКБ, что позволит в дальнейшем оперативно и качественно выполнять все операции.

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