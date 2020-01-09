Путин в Севастополе проведет совещание по развитию оборонного комплекса

Президента России Владимира Путина сегодня ждут в Севастополе.

По данным телеканала «Крым 24», глава государства проведет совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

Одной из тем обсуждения сегодня также станет подготовка специалистов для военной отрасли. Ожидается, что Путин посетит севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища, встретится со специалистами учебного заведения.

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Официального подтверждения информации о визите президента в Севастополь пока не поступало. Накануне стало известно о подготовке в Севастополе мероприятий с участием сил Черноморского флота. В связи с этим сегодня утром на несколько часов был закрыт рейд Севастопольской бухты.

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