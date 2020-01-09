Путин в Севастополе наблюдал за военными учениями в Черном море

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
9 января 2020
Об этом сообщает РИА Новости.
В учениях были задействованы подводная лодка ЧФ, более 30 кораблей и 40 летательных аппаратов ВКС России. В частности, в ходе учений прошли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».
Владимир Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов наблюдали за учениями с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов», где был развернут походный штаб.
В ходе практических действий авиации парой истребителей Миг-31К выполнена боевая стрельба ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр».
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Экипажи ракетных катеров ЧФ «Ивановец» и «Набережные Челны» выполнили стрельбу противокорабельными ракетами «Москит». Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса «Утес» Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.
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