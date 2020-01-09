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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 января

Четверг
9 января 2020
06:07

Использованы материалы: Новости Крыма

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2020
Январь 2020
9 января 2020


Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от –3 до +5, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 49 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 9 января.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов. Ветер юго-западный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –2 до +1, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 90 процентов. Ветер юго-восточный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –2 до +1, ближайшей ночью от –1 до 0 градусов.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 83 процентов. Ветер северный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 3, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 87 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Керчи в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 83 процентов. Ветер северо-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 80 процентов. Ветер северо-восточный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от +3 до +4 градусов.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +2, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 71 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от +3 до +4 градусов.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Алупке - 9, в Алуште - 9, в Артеке - 10, в Евпатории - 8, в Керчи - 7, в Ливадии - 9, в Мисхоре - 9, в Мысовом - 7, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 21, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

Читайте: МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 1 января

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на среду 8 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +5, ближайшей ночью от –2 до +4 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 60 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Вторник, 7 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 71 до 98 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Понедельник, 6 января 2020: Туман накрыл Крымский мост. Туман накрыл Крымский мост, сообщает 6 января пресс-служба транспортного перехода через Керченский пролив.

Понедельник, 6 января 2020: В Севастополе на Рождество будет сильный ветер. 7 января в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, связанное преимущественно с усилением ветра.

 

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