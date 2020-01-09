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Власть -> Вопросы развития культуры в Крыму

Поклонская признала свою ошибку в истории с «Матильдой»

Четверг
9 января 2020
19:07

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020


Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожалела, что выступала против фильма «Матильда» о личной жизни императора России Николая II.

Об этом пишет РИА Новости.

Поклонская поняла, что в политике нужно действовать тонко и подходить творчески, а не говорить в лоб, как прокурор. Депутат также назвала ошибкой то, что в ходе борьбы «смешала свое личное отношение». «Есть вещи, которые не нужно транслировать. Это духовные вещи, которые нужно беречь», — отметила Поклонская.

Скандал вокруг фильма Алексея Учителя о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской возник в 2017 году. Поклонская выступила против демонстрации картины, потребовала отозвать ее из проката и проверит на экстремизм из-за того, что якобы киношный образ Николая II оскорбляет чувства верующих. Фильм в итоге вышел, но некоторые кинотеатры, где транслировалась лента, стали мишенью радикальных православных активистов.

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