Поклонская признала свою ошибку в истории с «Матильдой»

Использованы материалы: Новости Крыма
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Об этом пишет РИА Новости.
Поклонская поняла, что в политике нужно действовать тонко и подходить творчески, а не говорить в лоб, как прокурор. Депутат также назвала ошибкой то, что в ходе борьбы «смешала свое личное отношение». «Есть вещи, которые не нужно транслировать. Это духовные вещи, которые нужно беречь», — отметила Поклонская.
Скандал вокруг фильма Алексея Учителя о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской возник в 2017 году. Поклонская выступила против демонстрации картины, потребовала отозвать ее из проката и проверит на экстремизм из-за того, что якобы киношный образ Николая II оскорбляет чувства верующих. Фильм в итоге вышел, но некоторые кинотеатры, где транслировалась лента, стали мишенью радикальных православных активистов.
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Воскресенье, 5 января 2020: Крымский академический русский драмтеатр представляет премьеры сезона. В Симферополе по 8 января для жителей и гостей города артисты Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького представляют премьеры театрального сезона.
Среда, 25 декабря 2019: Власти Крыма заявили о недопустимости нецелевого использования сельских клубов. Местные власти рассматривают возможности нецелевого использования сельских клубов, которые были отремонтированы за средства, выделенные по нацпроекту.
Пятница, 20 декабря 2019: В Ялте закрыли выставочный зал Союза художников. Выставочный зал Союза художников в Ялте обещают отреставрировать и сделают доступным для маломобильных категорий граждан, сообщает пресс-служба администрации Ялты.
Вторник, 17 декабря 2019: В Крыму особые природные территории охраняются крокодилами. Минэкологии Крыма не знает, как именно его дочерняя структура охраняет вверенные ей природные территории. Из-за этого Евпатория потратит 1,5 млн руб из муниципального бюджета на снос того, что назвали крокодиляриумом.
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