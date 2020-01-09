Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму

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Госпогранслужба Украины собрала данные более 4 тысяч человек, которые по мнению ведомства, незаконно посещали Крым.

С 2014 года в общей сложности сформировано более 4 тысяч 100 дел. Об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Демченко.

Демченко напомнил, что «приезд в Крым не через административную границу между материковой частью Украины и аннексированной территорией является нарушением, поскольку согласно постановлению Кабинета министров другие пункты пропуска на полуостров не функционируют».

«Выявлять лиц, которые незаконно посещали оккупированную территорию, удается, если в Госпогранслужбе есть соответствующая информация от других правоохранительных органов или поручение о запрете на въезд. Также пограничники могут руководствоваться информацией, полученной непосредственно во время пересечения гражданином границы, если удается установить, что он незаконно посещал Крым. Отказ во въезде в Украину касается иностранцев, а граждан Украины привлекают к административной ответственности», – пояснил представитель Госпогранслужбы Украины.

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