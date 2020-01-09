Почти 200 дворников вышли на уборку снега в Симферополе

Почти 200 дворников и 14 единиц техники вышли на уборку улиц Симферополя от снега.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на директора МБУ «Город» Антона Подабеда.

«В обработке антигололедными смесями и очистке улиц крымской столицы от снега задействовано 14 единиц техники МБУ «Город», – говорится в сообщении. – Уборку и обработку тротуаров обеспечивают 197 дворников».

Отмечается, что по состоянию на 9 января для обработки дорожного покрытия было израсходовано свыше 56 тонн реагента. «В первую очередь были обработаны подъемы и спуски, перекрестки и другие аварийноопасные места на территории Симферополя. Для этих целей используются комбинированные машины с пескоразбрасывающим оборудованием», –сообщил Подабед.

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По данным синоптиков, в Симферополе с утра выпало около 1 см снега. Высота снежного покрова на плато Ай-Петри достигает 16 см, на Ангарском перевале – 3 см, на Караби-яйле – 20 см. При этом, уже к концу текущей недели ожидается потепление.

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