Почти 200 дворников вышли на уборку снега в Симферополе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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Январь 2020
9 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на директора МБУ «Город» Антона Подабеда.
«В обработке антигололедными смесями и очистке улиц крымской столицы от снега задействовано 14 единиц техники МБУ «Город», – говорится в сообщении. – Уборку и обработку тротуаров обеспечивают 197 дворников».
Отмечается, что по состоянию на 9 января для обработки дорожного покрытия было израсходовано свыше 56 тонн реагента. «В первую очередь были обработаны подъемы и спуски, перекрестки и другие аварийноопасные места на территории Симферополя. Для этих целей используются комбинированные машины с пескоразбрасывающим оборудованием», –сообщил Подабед.
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По данным синоптиков, в Симферополе с утра выпало около 1 см снега. Высота снежного покрова на плато Ай-Петри достигает 16 см, на Ангарском перевале – 3 см, на Караби-яйле – 20 см. При этом, уже к концу текущей недели ожидается потепление.
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