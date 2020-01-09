Перед приездом Путина несколько улиц в Севастополе остались без света из-за аварии

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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9 января 2020
Об этом «Новому Севастополю» сообщили в диспетчерской РЭС ООО «Севастопольэнерго».
«Улицы Большая Морская, Одесская и ряд других. Площадь Восставших не затронуло», - уточнили в диспетчерской.
Света также нет на проспекте Нахимова, но прилегающая улица Ленина не обесточена. Диспетчер сообщил, что авария будет устранена в течение одного-двух часов.
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Ранее сообщалось, что сегодня в Севастополе ждут президента Российской Федерации Владимира Путина. Ожидается, что глава государства проведет совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Часть улицы Набережной в Симферополе стала пешеходной зоной. Участок улицы Набережной в Симферополе с сегодняшнего дня стал пешеходной зоной.
Сегодня: В Севастополе жалуются даже на парикмахерские. Не по своей доброй воле и особенности характера севастопольцы научились и полюбили жаловаться. При этом не может не привлекать внимание разнообразие поводов для гнева - таковым стало, например, неудачное расположение... парикмахерской.
Сегодня: Почти 200 дворников вышли на уборку снега в Симферополе. Почти 200 дворников и 14 единиц техники вышли на уборку улиц Симферополя от снега.
Сегодня: «Крымтелеком» меняет систему приема платежей от населения. Предприятие «Крымтелеком» с 9 января начинает поэтапно приостанавливать прием платежей за услуги связи от населения через собственные пункты приема платежей.
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