Перед приездом Путина несколько улиц в Севастополе остались без света из-за аварии

Несколько улиц в центре Севастополя остались без света из-за аварии на высоковольтных линиях электропередачи.

Об этом «Новому Севастополю» сообщили в диспетчерской РЭС ООО «Севастопольэнерго».

«Улицы Большая Морская, Одесская и ряд других. Площадь Восставших не затронуло», - уточнили в диспетчерской.

Света также нет на проспекте Нахимова, но прилегающая улица Ленина не обесточена. Диспетчер сообщил, что авария будет устранена в течение одного-двух часов.

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