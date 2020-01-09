«Крымтелеком» меняет систему приема платежей от населения

Предприятие «Крымтелеком» с 9 января начинает поэтапно приостанавливать прием платежей за услуги связи от населения через собственные пункты приема платежей.

Об этом сообщает Мининформсвязи Крыма.

«Оплатить услуги связи АО «Крымтелеком» можно с помощью: отделения банков (в том числе через услугу «автоплатеж»), почты, терминалов, банкоматов, интернет-банкинга», – говорится в сообщении.

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В сентябре 2019 года власти Крыма обвинили «Крымтелеком» в недостаточно эффективной работе.

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