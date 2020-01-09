«Крымтелеком» меняет систему приема платежей от населения

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020
Об этом сообщает Мининформсвязи Крыма.
«Оплатить услуги связи АО «Крымтелеком» можно с помощью: отделения банков (в том числе через услугу «автоплатеж»), почты, терминалов, банкоматов, интернет-банкинга», – говорится в сообщении.
Читайте: В Симферополе пообещали поставить новые урны
В сентябре 2019 года власти Крыма обвинили «Крымтелеком» в недостаточно эффективной работе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Перед приездом Путина несколько улиц в Севастополе остались без света из-за аварии. Несколько улиц в центре Севастополя остались без света из-за аварии на высоковольтных линиях электропередачи.
Сегодня: Часть улицы Набережной в Симферополе стала пешеходной зоной. Участок улицы Набережной в Симферополе с сегодняшнего дня стал пешеходной зоной.
Сегодня: В Севастополе жалуются даже на парикмахерские. Не по своей доброй воле и особенности характера севастопольцы научились и полюбили жаловаться. При этом не может не привлекать внимание разнообразие поводов для гнева - таковым стало, например, неудачное расположение... парикмахерской.
Сегодня: Почти 200 дворников вышли на уборку снега в Симферополе. Почти 200 дворников и 14 единиц техники вышли на уборку улиц Симферополя от снега.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/9/krymtelekom-menyaet-sistemu-priema-platezhei-ot-naseleniya-126627/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
16:47 В Севастополе планируют заменить городские паромы
16:02 В Севастополе в трансформаторной подстанции погиб мужчина
15:49 Крымскому захватчику моста в Киеве снова продлили арест
15:20 Астролог думает, что Крым ждут погодные аномалии и перемены в судьбах
15:00 Путин в Севастополе наблюдал за военными учениями в Черном море
14:49 Крым готовит открытие грузопотока с Сирией
14:24 Перед приездом Путина несколько улиц в Севастополе остались без света из-за аварии
14:06 Часть улицы Набережной в Симферополе стала пешеходной зоной