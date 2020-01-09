Крымскому захватчику моста в Киеве снова продлили арест

© Корреспондент

Подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля 2020 года. Суд также увеличили срок досудебного следствия.

Ветерану ООС, крымчанину Алексею Белько, который 18 сентября захватил киевский мост Метро, продлили арест до 16 февраля. Об этом сообщается на странице прокуратуры города в Facebook.

Такое решение 9 января принял Днепровский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

«Кроме этого, суд продлил срок досудебного расследования в этом уголовном производстве до 17 февраля 2020 года», –добавили в прокуратуре.

Белько инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое привело к тяжким последствиям, а также хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Читайте: Полиция открыла огонь для остановки пьяного водителя в Крыму

В сентябре Днепровский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 28 000 гривен, который, по состоянию на 9 января, не внесен.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве бывший военный захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Полиция открыла огонь для остановки пьяного водителя в Крыму. Полицейские в Судаке задержали водителя, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Вчера : Следком возбудил дело против чиновника из Севгосстройнадзора. Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновника из Управления государственного строительного надзора и экспертизы Правительства Севастополя.

Вторник, 7 января 2020 : В Севастополе возбуждено дело против чиновника из Стройнадзора. После проверки прокуратуры Севастополя Следком возбудил уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела Севгосстройнадзора. Уголовное преследование открыто из-за нарушений, допущенных при вводе в эксплуатацию дома №22 по улице Дыбенко.

Понедельник, 6 января 2020 : В Крыму избрали меру пресечения полицейскому, сбившему троих человек. Суд Первомайского района Республики Крым избрал меру пресечения полицейскому, который, по версии следствия, допустил нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.