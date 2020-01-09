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Власть -> Финансы и бизнес

Крым готовит открытие грузопотока с Сирией

Четверг
9 января 2020
14:49

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020


Крымские власти начали работу по формированию грузопотока с Сирией. Планируется, что процесс завершится к осени текущего года.

Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

По словам Мурадова, речь идет об экспорте товаров крымского производства и сирийских поставках для Крыма и российских регионов.

«В этой связи эффективность перевозок будет обеспечена с началом грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту, которые начнутся с середины текущего года», - говорит Мурадов.

Вице-премьер Крыма также подчеркнул, что о формировании полноценного грузопотока между Крымом и Сирией можно говорить во второй половине 2020 года.

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«Рассчитываем к октябрю-ноябрю завершить эту работу. К этому времени, кстати, из Сирии пойдет урожай цитрусовых, который пользуется спросом во всей нашей стране», - подчеркнул Мурадов.

Ранее крымский парламент утвердил соглашение с Сирией о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанное в Дамаске в августе прошлого года. Соглашение направлено на развитие и расширение международных и внешнеэкономических связей.

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Постоянный адрес статьи:
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