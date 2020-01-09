Катания на «ватрушке» закончились переломом и ушибами для двух крымчан

Два человека пострадали за минувшие сутки во время катания на сноутюбах (надувные санки) на плато горы Ай-Петри.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Так, по данным ведомства, 36-летний житель Гурзуфа во время спуска с горы на «ватрушке» сломал ногу. Прибывшие на место спасатели оказали мужчине первую помощь и передали пострадавшего медикам. Он был доставлен в Ливадийскую городскую больницу с диагнозом «открытый перелом правой ноги».

В этот же день на Ай-Петри 50-летняя жительница Севастополя, катаясь на сноутюбе, врезалась в дерево и получила травмы.

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Специалисты оказали ей первую доврачебную помощь, наложив фиксирующую повязку.

Пострадавшую уложили на спецносилки, доставили к проезжей части и передали медработникам для дальнейшей госпитализации в Ливадийскую больницу.

По предварительной информации, женщина травмировала позвонок и получила ушиб внутренних органов.

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