Катания на «ватрушке» закончились переломом и ушибами для двух крымчан

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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9 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
Так, по данным ведомства, 36-летний житель Гурзуфа во время спуска с горы на «ватрушке» сломал ногу. Прибывшие на место спасатели оказали мужчине первую помощь и передали пострадавшего медикам. Он был доставлен в Ливадийскую городскую больницу с диагнозом «открытый перелом правой ноги».
В этот же день на Ай-Петри 50-летняя жительница Севастополя, катаясь на сноутюбе, врезалась в дерево и получила травмы.
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Специалисты оказали ей первую доврачебную помощь, наложив фиксирующую повязку.
Пострадавшую уложили на спецносилки, доставили к проезжей части и передали медработникам для дальнейшей госпитализации в Ливадийскую больницу.
По предварительной информации, женщина травмировала позвонок и получила ушиб внутренних органов.
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