Для жителей и гостей Ялты открыли Пионерский парк

В Ялте после капитального ремонта открылся Пионерский парк. На посвященный этому праздник, который прошел накануне, приехали руководители города, Республики Крым и православное духовенство.

Работы были проведены в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды, сообщила пресс-служба Ялтинской администрации.

Во время капремонта, который начался осенью 2019 года, в Пионерском парке на площади 1,6 гектара заменили инженерные сети, установили систему автоматического полива, вымостили плиткой дорожки, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, установили парковую мебель, построили два общественных туалета, высадили новые растения, установили ограждение, создали игровые и спортивные зоны. «Примечания» узнали, что Пионерским парком занималась фирма «Актив Групп» (Санкт-Петербург), с которой департамент по вопросам ЖКХ Ялты подписал контракт стоимостью 96,36 миллиона рублей. Деньги на работы были выделены из бюджета Республики Крым.

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