Для жителей и гостей Ялты открыли Пионерский парк

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Ялта
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9 января 2020
Работы были проведены в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды, сообщила пресс-служба Ялтинской администрации.
Во время капремонта, который начался осенью 2019 года, в Пионерском парке на площади 1,6 гектара заменили инженерные сети, установили систему автоматического полива, вымостили плиткой дорожки, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, установили парковую мебель, построили два общественных туалета, высадили новые растения, установили ограждение, создали игровые и спортивные зоны. «Примечания» узнали, что Пионерским парком занималась фирма «Актив Групп» (Санкт-Петербург), с которой департамент по вопросам ЖКХ Ялты подписал контракт стоимостью 96,36 миллиона рублей. Деньги на работы были выделены из бюджета Республики Крым.
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Вчера: В Севастополе жалуются на парикмахерскую на чердаке многоэтажки. На чердаке жилой девятиэтажки в Севастополе работает парикмахерская. Жильцы дома жалуются на дискомфорт от постоянного запаха химии и спрашивают, может ли парикмахерская работать на чердаке многоквартирного дома.
Вторник, 7 января 2020: Севастопольские чиновники под Новый год обзавелись особняком. Аппаратом губернатора и правительства Севастополя куплены особняк и земля, на котором он построен. Недвижимость, которая находится в центральной части города — на улице Шварца, 26, продана чиновникам местным коммерсантом Тиграном Арутюняном, сказано в системе Rusprofile. Сумма сделки — 67 миллионов 294 тысячи рублей.
Вторник, 7 января 2020: Очевидцы нашли в Симферополе пропавшую цаплю Симу. В Симферополе очевидцы нашли цаплю Симу, которая пропала во время капитального ремонта набережной реки Салгир.
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