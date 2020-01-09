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Власть -> Коммунальное хозяйство

Для жителей и гостей Ялты открыли Пионерский парк

Четверг
9 января 2020
07:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020


В Ялте после капитального ремонта открылся Пионерский парк. На посвященный этому праздник, который прошел накануне, приехали руководители города, Республики Крым и православное духовенство.

Работы были проведены в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды, сообщила пресс-служба Ялтинской администрации.

Во время капремонта, который начался осенью 2019 года, в Пионерском парке на площади 1,6 гектара заменили инженерные сети, установили систему автоматического полива, вымостили плиткой дорожки, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, установили парковую мебель, построили два общественных туалета, высадили новые растения, установили ограждение, создали игровые и спортивные зоны. «Примечания» узнали, что Пионерским парком занималась фирма «Актив Групп» (Санкт-Петербург), с которой департамент по вопросам ЖКХ Ялты подписал контракт стоимостью 96,36 миллиона рублей. Деньги на работы были выделены из бюджета Республики Крым.

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Вторник, 7 января 2020: Севастопольские чиновники под Новый год обзавелись особняком. Аппаратом губернатора и правительства Севастополя куплены особняк и земля, на котором он построен. Недвижимость, которая находится в центральной части города — на улице Шварца, 26, продана чиновникам местным коммерсантом Тиграном Арутюняном, сказано в системе Rusprofile. Сумма сделки — 67 миллионов 294 тысячи рублей.

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