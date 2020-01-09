Часть улицы Набережной в Симферополе стала пешеходной зоной

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации крымской столицы.
«Обеспечить организацию пешеходной зоны с 9 января 2020 года на улице Набережная (участок от ул. Шмидта по направлению движения в сторону сквера им. Георгия Потемкина), – говорится в документе. – Стоянка и парковка в границах пешеходной зоны запрещена».
Ранее в честь завершения работ по реконструкции набережной реки Салгир в Симферополе установили памятник цапле Симе. Скульптурную композицию выполнили симферопольские кузнецы. Цапля долгое время жила в русле Салгира и не улетела даже когда началась реконструкция.
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Ремонт набережной вела компания-подрядчик ООО «Асгард». Строители приступили к работам в конце мая. Стоимость реконструкции восьмикилометрового участка набережной и очистки русла реки Салгир составит порядка 600 млн рублей.
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