Астролог думает, что Крым ждут погодные аномалии и перемены в судьбах

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Следующий год станет временем перемен в судьбах людей, в общественной жизни, финансовой и других сферах. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

«Мы находимся на пороге большого 60-летнего цикла. Мощная энергетика ретранслируется из ядра галактики на нашу планету и влияет на нас. Например, нас ждут погодные аномалии. Зимнее потепление, которое мы сейчас наблюдаем, будет продолжаться два-три года, а потом начнет холодать. Через 15 лет может стать очень холодно», - прогнозирует Бородачев.

Если 2019 год стал периодом подведения итогов, то следующие несколько лет будут временем планирования и проведения реформ. Удачным год Крысы станет для тех, кто сможет быстро реагировать и принимать решения.

«Для Крыма следующие семь лет станут временем структурных преобразований. Любые формы благоустройства попадают в благоприятную волну. Если сейчас успеть эти преобразования совершить, то республику можно сделать жемчужиной мирового значения», - считает астролог.

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Вместе с тем, с 26 декабря по 10 января длится так называемый «коридор затмений». В этот период часть людей может впадать депрессивное состояние. Эксперт не рекомендует в начале января начинать серьезные дела. Это время лучше посвятить отдыху и расслабиться. Новые проекты лучше запускать с 25 января. «Такое затмение как сейчас – редкое. Оно происходит примерно раз в 28 лет», - говорит Михаил Бородачев.

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