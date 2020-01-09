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Общество -> Развитие Крыма

Астролог думает, что Крым ждут погодные аномалии и перемены в судьбах

Четверг
9 января 2020
15:20

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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Январь 2020
9 января 2020


Астролог думает, что Крым ждут погодные аномалии и перемены в судьбах

© Новости Крыма

Следующий год станет временем перемен в судьбах людей, в общественной жизни, финансовой и других сферах. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

«Мы находимся на пороге большого 60-летнего цикла. Мощная энергетика ретранслируется из ядра галактики на нашу планету и влияет на нас. Например, нас ждут погодные аномалии. Зимнее потепление, которое мы сейчас наблюдаем, будет продолжаться два-три года, а потом начнет холодать. Через 15 лет может стать очень холодно», - прогнозирует Бородачев.

Если 2019 год стал периодом подведения итогов, то следующие несколько лет будут временем планирования и проведения реформ. Удачным год Крысы станет для тех, кто сможет быстро реагировать и принимать решения.

«Для Крыма следующие семь лет станут временем структурных преобразований. Любые формы благоустройства попадают в благоприятную волну. Если сейчас успеть эти преобразования совершить, то республику можно сделать жемчужиной мирового значения», - считает астролог.

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Вместе с тем, с 26 декабря по 10 января длится так называемый «коридор затмений». В этот период часть людей может впадать депрессивное состояние. Эксперт не рекомендует в начале января начинать серьезные дела. Это время лучше посвятить отдыху и расслабиться. Новые проекты лучше запускать с 25 января. «Такое затмение как сейчас – редкое. Оно происходит примерно раз в 28 лет», - говорит Михаил Бородачев.

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Вчера: В Керчи исследуют заваленный бункер в толще горы Митридат. В Керчи до конца января будет принято решение о судьбе заброшенного командного пункта Керченской военно-морской базы Черноморского флота, который располагается на уровне третьего яруса реконструируемой Большой Митридатской лестницы.

Вчера: Крымское отделение Liza Alert проведет полевые сборы. Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Крым» 18 января в Бахчисарайском районе, вблизи села Скалистое, проведет полевую встречу пеших волонтеров-поисковиков, а также владельцев беспилотных летательных аппаратов.

Понедельник, 6 января 2020: Стало известно где возьмут деньги на электроэнергетику Крыма. Государственное предприятие «Крымэнерго», являющееся гарантирующим поставщиком электричества в Республике Крым, возьмет займ — один миллиард рублей — в банке «Россия».

Воскресенье, 5 января 2020: Подводные археологи Крыма рассказали о продолжении экспедиции в Сирии. Подводные археологи Севастопольского государственного университета (СевГУ) продолжат научную экспедицию в районе сирийского Тартуса осенью 2020 года.

 

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