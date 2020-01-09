Астролог думает, что Крым ждут погодные аномалии и перемены в судьбах

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Январь 2020
9 января 2020
© Новости Крыма
«Мы находимся на пороге большого 60-летнего цикла. Мощная энергетика ретранслируется из ядра галактики на нашу планету и влияет на нас. Например, нас ждут погодные аномалии. Зимнее потепление, которое мы сейчас наблюдаем, будет продолжаться два-три года, а потом начнет холодать. Через 15 лет может стать очень холодно», - прогнозирует Бородачев.
Если 2019 год стал периодом подведения итогов, то следующие несколько лет будут временем планирования и проведения реформ. Удачным год Крысы станет для тех, кто сможет быстро реагировать и принимать решения.
«Для Крыма следующие семь лет станут временем структурных преобразований. Любые формы благоустройства попадают в благоприятную волну. Если сейчас успеть эти преобразования совершить, то республику можно сделать жемчужиной мирового значения», - считает астролог.
Читайте: Крымский астроном заявил, что Земля максимально приблизится к Солнцу
Вместе с тем, с 26 декабря по 10 января длится так называемый «коридор затмений». В этот период часть людей может впадать депрессивное состояние. Эксперт не рекомендует в начале января начинать серьезные дела. Это время лучше посвятить отдыху и расслабиться. Новые проекты лучше запускать с 25 января. «Такое затмение как сейчас – редкое. Оно происходит примерно раз в 28 лет», - говорит Михаил Бородачев.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Керчи исследуют заваленный бункер в толще горы Митридат. В Керчи до конца января будет принято решение о судьбе заброшенного командного пункта Керченской военно-морской базы Черноморского флота, который располагается на уровне третьего яруса реконструируемой Большой Митридатской лестницы.
Вчера: Крымское отделение Liza Alert проведет полевые сборы. Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Крым» 18 января в Бахчисарайском районе, вблизи села Скалистое, проведет полевую встречу пеших волонтеров-поисковиков, а также владельцев беспилотных летательных аппаратов.
Понедельник, 6 января 2020: Стало известно где возьмут деньги на электроэнергетику Крыма. Государственное предприятие «Крымэнерго», являющееся гарантирующим поставщиком электричества в Республике Крым, возьмет займ — один миллиард рублей — в банке «Россия».
Воскресенье, 5 января 2020: Подводные археологи Крыма рассказали о продолжении экспедиции в Сирии. Подводные археологи Севастопольского государственного университета (СевГУ) продолжат научную экспедицию в районе сирийского Тартуса осенью 2020 года.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/9/astrolog-dumaet-chto-krym-zhdut-pogodnye-anomalii-i-peremeny-v-sudbah-126644/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
16:47 В Севастополе планируют заменить городские паромы
16:02 В Севастополе в трансформаторной подстанции погиб мужчина
15:49 Крымскому захватчику моста в Киеве снова продлили арест
15:20 Астролог думает, что Крым ждут погодные аномалии и перемены в судьбах
15:00 Путин в Севастополе наблюдал за военными учениями в Черном море
14:49 Крым готовит открытие грузопотока с Сирией
14:24 Перед приездом Путина несколько улиц в Севастополе остались без света из-за аварии
14:06 Часть улицы Набережной в Симферополе стала пешеходной зоной