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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Севастополе жалуются на парикмахерскую на чердаке многоэтажки

Среда
8 января 2020
10:45

Использованы материалы: Новости Крыма, sm-news.ru

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
8 января 2020


На чердаке жилой девятиэтажки в Севастополе работает парикмахерская. Жильцы дома жалуются на дискомфорт от постоянного запаха химии и спрашивают, может ли парикмахерская работать на чердаке многоквартирного дома.

Пост с жалобой разместили в социальной сети «Вконтакте» в группе «Черный список Крым | Симферополь | Севастополь».

«Постоянно воняет химией, хождение к ним людей и лифт вечно на последнем этаже, который и так дребезжит, громко шумит.Хотела спросить совета куда обратиться в какие инстанции: может ли парикмахерская работать в многоквартирном доме на чердаке? Надо ли получать согласие жильцов данного подъезда», — написано в публикации.

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Девушка, проживающая в этом доме, предложила остальным жильцам присоединиться к жалобе и объединиться.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/8/v-sevastopole-zhalujutsya-na-parikmaherskuju-na-cherdake-mnogoetazhki-126609/

 
 

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