В Севастополе жалуются на парикмахерскую на чердаке многоэтажки

Использованы материалы: Новости Крыма, sm-news.ru
Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
8 января 2020
Пост с жалобой разместили в социальной сети «Вконтакте» в группе «Черный список Крым | Симферополь | Севастополь».
«Постоянно воняет химией, хождение к ним людей и лифт вечно на последнем этаже, который и так дребезжит, громко шумит.Хотела спросить совета куда обратиться в какие инстанции: может ли парикмахерская работать в многоквартирном доме на чердаке? Надо ли получать согласие жильцов данного подъезда», — написано в публикации.
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Девушка, проживающая в этом доме, предложила остальным жильцам присоединиться к жалобе и объединиться.
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