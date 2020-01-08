В Севастополе жалуются на парикмахерскую на чердаке многоэтажки

На чердаке жилой девятиэтажки в Севастополе работает парикмахерская. Жильцы дома жалуются на дискомфорт от постоянного запаха химии и спрашивают, может ли парикмахерская работать на чердаке многоквартирного дома.

Пост с жалобой разместили в социальной сети «Вконтакте» в группе «Черный список Крым | Симферополь | Севастополь».

«Постоянно воняет химией, хождение к ним людей и лифт вечно на последнем этаже, который и так дребезжит, громко шумит.Хотела спросить совета куда обратиться в какие инстанции: может ли парикмахерская работать в многоквартирном доме на чердаке? Надо ли получать согласие жильцов данного подъезда», — написано в публикации.

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Девушка, проживающая в этом доме, предложила остальным жильцам присоединиться к жалобе и объединиться.

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