В первых числах января в Ялте родились две девочки и три мальчика

Власти Ялты родителям детей, появившимся на свет в 2020 году, вручили наборы для новорожденных и подарки. В первых числах января в столице ЮБК родились две девочки и три мальчика, сообщает пресс-служба местной администрации.

В торжественной обстановке семьи новорожденных поздравили председатель горсовета Константин Шимановский, глава города Иван Имгрунт, руководитель аппарата администрации Ирина Романец, заместитель главы администрации Елена Переверзева, ялтинские депутаты Елена Надель и Олег Копылов.

«Я сам недавно переживал все те чувства, которые сегодня испытываете вы. Рождение детей – это настоящее чудо. Я желаю новорожденным и их семьям крепкого здоровья, благополучия и радости каждый день», - обратился Константин Шимановский.

«Я хочу заверить, что когда ваши дети, рожденные в эти дни, достигнут детсадовского возраста, они беспрепятственно получат место в дошкольном учреждении, а когда они пойдут в школу – будут учиться в первую смену в комфортных условиях», - сказал Иван Имгрунт и также пожелал присутствующим здоровья.

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Как отметили в пресс-службе, при выписке из роддома молодым мамам вручили коробки с необходимыми предметами для ухода за новорожденным от администрации Ялты, а также подарки от депутатского корпуса.

Поздравил Иван Имгрунт и первую новорожденную 2020 года. София Марчук появилась на свет 1 января в 10:00 и ее уже выписали из роддома, поэтому глава города навестил ее семью дома.

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