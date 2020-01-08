Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на два миллиона

Среда
8 января 2020
10:04

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
8 января 2020


Пока муж с женой отмечали Новый год в компании друзей, в их дом через окно залезли воры и вынесли вещей на более чем 2 миллиона рублей.

Преступник утащил с собой целую гору украшений из золота: два обручальных кольца, два кольца с бриллиантом, четыре пары сережек, цепочку, браслет, две подвязки, брошь — все с драгоценными камнями. Еще он прихватил с собой планшет, бижутерию и коробку с 10 солнцезащитными очками, ключи от автомобиля, дорогую парфюмерию и алкоголь.

Как удалось выяснить, воришка унес с собой еще и целый гардероб: кожаную куртку, кроссовки, туфли, жилетку - все мужские, а также две пары женских ботинок и много чего еще.

Читайте: Полицейские поймали в Феодосии серийного дачного вора

Кражу удалась благодаря тому, что в доме не было сигнализации, а после себя вор оставил только след от обуви на подоконнике.

Полицейские осмотрели видео с камер наблюдения, опросили людей и посетили ломбарды, где сбывают краденное, но никакой зацепки найти не смогли. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье кража в особо крупном размере, назначены экспертизы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон. В Джанкойском районе 29-летняя девушка украла из машины 21-летнего односельчанина мобильный телефон.

Воскресенье, 5 января 2020: Крымчанин украл электрический тандыр и гриль. По подозрению в краже оборудования из кафе задержан 33-летний ранее не судимый житель крымской столицы.

Среда, 1 января 2020: В Симферополе двое разбойников грабили людей по ночам. В крымской столице сотрудники уголовного розыска по подозрению в серии грабежей задержали дух молодых людей 16 и 19 лет.

Суббота, 28 декабря 2019: Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира. Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира за замечание о том, что тот ошибся маршрутом.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/8/v-novogodnjuju-noch-u-molodozhenov-iz-yalty-ukrali-obruchalnye-koltsa-i-veshei-na-dva-milliona-126606/

 
 

Криминал

В Крыму посчитали чиновников-коррупционеров

В Крыму посчитали чиновников-коррупционеров

Россиянин получил 12 лет колонии по обвинению в убийстве крымского бизнесмена

Россиянин получил 12 лет колонии по обвинению в убийстве крымского бизнесмена

Мошенники собирают деньги на памятник убитой в Крыму девочки

Мошенники собирают деньги на памятник убитой в Крыму девочки

Мошенники через поддельные интернет-сайты обворовывают крымчан

Мошенники через поддельные интернет-сайты обворовывают крымчан

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крым стал терять популярность среди россиян
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Крым стал терять популярность среди россиян

Тренды недели

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.