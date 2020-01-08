В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на два миллиона

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым
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8 января 2020
Преступник утащил с собой целую гору украшений из золота: два обручальных кольца, два кольца с бриллиантом, четыре пары сережек, цепочку, браслет, две подвязки, брошь — все с драгоценными камнями. Еще он прихватил с собой планшет, бижутерию и коробку с 10 солнцезащитными очками, ключи от автомобиля, дорогую парфюмерию и алкоголь.
Как удалось выяснить, воришка унес с собой еще и целый гардероб: кожаную куртку, кроссовки, туфли, жилетку - все мужские, а также две пары женских ботинок и много чего еще.
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Кражу удалась благодаря тому, что в доме не было сигнализации, а после себя вор оставил только след от обуви на подоконнике.
Полицейские осмотрели видео с камер наблюдения, опросили людей и посетили ломбарды, где сбывают краденное, но никакой зацепки найти не смогли. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье кража в особо крупном размере, назначены экспертизы.
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Вчера: В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон. В Джанкойском районе 29-летняя девушка украла из машины 21-летнего односельчанина мобильный телефон.
Воскресенье, 5 января 2020: Крымчанин украл электрический тандыр и гриль. По подозрению в краже оборудования из кафе задержан 33-летний ранее не судимый житель крымской столицы.
Среда, 1 января 2020: В Симферополе двое разбойников грабили людей по ночам. В крымской столице сотрудники уголовного розыска по подозрению в серии грабежей задержали дух молодых людей 16 и 19 лет.
Суббота, 28 декабря 2019: Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира. Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира за замечание о том, что тот ошибся маршрутом.
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