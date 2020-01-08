В Крыму решили не повышать цену на проезд в троллейбусах

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Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году останется прежней, сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам правительства Крыма.

«В соответствии с планом работы правительства Крыма и по результатам межведомственной работы под руководством зампредседателя Совета министров Юлии Жуковой принято решение сохранить уровень тарифов на проезд в крымских троллейбусах на уровне 2019 года», – цитирует пресс-служба главу ведомства Юрия Новосада.

В Госкомцен Крыма напомнили, что на сегодняшний день стоимость проезда в троллейбусах городского сообщения в Симферополе, Ялте и Алуште составляет 17 рублей, тариф на проезд в пригородном сообщении – 1,52 рубля за пассажиро-километр, для междугородного сообщения по трассе Симферополь – Ялта тариф для населения – 2,20 рублей за пассажиро-километр.

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Комитет по ценам и тарифам российского парламента Крыма ранее сообщал о том, что в Симферополе, Ялте и Алуште с 1 июля 2019 года проезд в городских троллейбусах подорожает до 15 рублей за поездку.

По данным Министерства транспорта Крыма более 30% пассажиров госпредприятия «Крымтроллейбус» не платят за проезд.

До конца 2019 года предприятие «Крымтроллейбус» должно было получить 27 новых троллейбусов для маршрутов, требующих использования техники с возможностью автономного хода.

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