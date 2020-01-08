Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Транспорт Крыма

В Крыму решили не повышать цену на проезд в троллейбусах

Среда
8 января 2020
08:48

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
8 января 2020


В Крыму решили не повышать цену на проезд в троллейбусах

© Новости Крыма

Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году останется прежней, сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам правительства Крыма.

«В соответствии с планом работы правительства Крыма и по результатам межведомственной работы под руководством зампредседателя Совета министров Юлии Жуковой принято решение сохранить уровень тарифов на проезд в крымских троллейбусах на уровне 2019 года», – цитирует пресс-служба главу ведомства Юрия Новосада.

В Госкомцен Крыма напомнили, что на сегодняшний день стоимость проезда в троллейбусах городского сообщения в Симферополе, Ялте и Алуште составляет 17 рублей, тариф на проезд в пригородном сообщении – 1,52 рубля за пассажиро-километр, для междугородного сообщения по трассе Симферополь – Ялта тариф для населения – 2,20 рублей за пассажиро-километр.

Читайте: В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри

Комитет по ценам и тарифам российского парламента Крыма ранее сообщал о том, что в Симферополе, Ялте и Алуште с 1 июля 2019 года проезд в городских троллейбусах подорожает до 15 рублей за поездку.

По данным Министерства транспорта Крыма более 30% пассажиров госпредприятия «Крымтроллейбус» не платят за проезд.

До конца 2019 года предприятие «Крымтроллейбус» должно было получить 27 новых троллейбусов для маршрутов, требующих использования техники с возможностью автономного хода.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах. С 1 января в Крыму незначительно повысились цены на проезд в автобусе и электричке в пригородном направлении. Повышение стоимости согласовал республиканский Госкомитет по ценам и тарифам.

Сегодня: Россияне начали ездить в Крым через Украину. Россияне начали массово ездить в Крым через материковую Украину, а не по мосту, даже после открытия железнодорожного сообщения в конце декабря 2019-го.

Вчера: В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри. В Рождество сотни крымчан вновь решили подняться на гору Ай-Петри, однако в этом году им ничего не угрожает.

Вчера: В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри. Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, что в случае снегопада обе дороги на Ай-Петри будут перекрыты.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/8/v-krymu-reshili-ne-povyshat-tsenu-na-proezd-v-trolleibusah-126601/

 
 

Транспорт Крыма

В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах

В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах

В Крыму решили не повышать цену на проезд в троллейбусах

В Крыму решили не повышать цену на проезд в троллейбусах

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри

В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крым стал терять популярность среди россиян
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Крым стал терять популярность среди россиян

Тренды недели

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.