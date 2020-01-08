В Крыму решили не повышать цену на проезд в троллейбусах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2020
Январь 2020
8 января 2020
© Новости Крыма
«В соответствии с планом работы правительства Крыма и по результатам межведомственной работы под руководством зампредседателя Совета министров Юлии Жуковой принято решение сохранить уровень тарифов на проезд в крымских троллейбусах на уровне 2019 года», – цитирует пресс-служба главу ведомства Юрия Новосада.
В Госкомцен Крыма напомнили, что на сегодняшний день стоимость проезда в троллейбусах городского сообщения в Симферополе, Ялте и Алуште составляет 17 рублей, тариф на проезд в пригородном сообщении – 1,52 рубля за пассажиро-километр, для междугородного сообщения по трассе Симферополь – Ялта тариф для населения – 2,20 рублей за пассажиро-километр.
Читайте: В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри
Комитет по ценам и тарифам российского парламента Крыма ранее сообщал о том, что в Симферополе, Ялте и Алуште с 1 июля 2019 года проезд в городских троллейбусах подорожает до 15 рублей за поездку.
По данным Министерства транспорта Крыма более 30% пассажиров госпредприятия «Крымтроллейбус» не платят за проезд.
До конца 2019 года предприятие «Крымтроллейбус» должно было получить 27 новых троллейбусов для маршрутов, требующих использования техники с возможностью автономного хода.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах. С 1 января в Крыму незначительно повысились цены на проезд в автобусе и электричке в пригородном направлении. Повышение стоимости согласовал республиканский Госкомитет по ценам и тарифам.
Сегодня: Россияне начали ездить в Крым через Украину. Россияне начали массово ездить в Крым через материковую Украину, а не по мосту, даже после открытия железнодорожного сообщения в конце декабря 2019-го.
Вчера: В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри. В Рождество сотни крымчан вновь решили подняться на гору Ай-Петри, однако в этом году им ничего не угрожает.
Вчера: В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри. Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, что в случае снегопада обе дороги на Ай-Петри будут перекрыты.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/8/v-krymu-reshili-ne-povyshat-tsenu-na-proezd-v-trolleibusah-126601/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Крым стал терять популярность среди россиян
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
13:57 Поклонская в Инстаграме рассказала почему упал украиский самолет
13:15 «Крымский лев» выйдет на ринг с аргентинским боксером в Монреале
12:34 Щелкино вошел в ТОП-5 курортов Азовского моря
12:00 В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах
11:30 Следком возбудил дело против чиновника из Севгосстройнадзора
10:45 В Севастополе жалуются на парикмахерскую на чердаке многоэтажки
10:04 В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на два миллиона
09:25 В первых числах января в Ялте родились две девочки и три мальчика