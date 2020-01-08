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Власть -> Транспорт Крыма

В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах

Среда
8 января 2020
12:00

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым

Новости за:
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Январь 2020
8 января 2020


В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах

© sev.life

С 1 января в Крыму незначительно повысились цены на проезд в автобусе и электричке в пригородном направлении. Повышение стоимости согласовал республиканский Госкомитет по ценам и тарифам.

Расчет стоимости билета на автобус будет идти из 1,8 рубля за перевозку одного пассажира на расстояние в 1 км.

- Если в декабре стоимость проезда от автостанции «Курортная» на железнодорожном вокзале Симферополя до города Саки составляла 82,25 рубля, то уже с 1 января — 84,6 рубля, - уточнили в «Крымавтотрансе». - От автостанции «Западная» в Симферополе билет до Бахчисарая вырос в цене с 45,5 до 46,8 рублей. На 3,5% увеличится проезд в электричках — на 5 копеек за каждый километр пути. Например, билет на электричку из Симферополя до Бахчисарая подражал с 50,16 рублей до 51,81 рубля, в Евпаторию — со 120,08 рубля до 124,03 рублей.

Читайте: В Саках обещают запустить по городу семь новых автобусов

Стоимость проезда в троллейбусах останется на уровне прошлого года и составляет 60 рублей из Симферополя до Перевального, 115 рублей до Алушты и 182 рубля до Ялты.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму решили не повышать цену на проезд в троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году останется прежней, сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам правительства Крыма.

Сегодня: Россияне начали ездить в Крым через Украину. Россияне начали массово ездить в Крым через материковую Украину, а не по мосту, даже после открытия железнодорожного сообщения в конце декабря 2019-го.

Вчера: В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри. В Рождество сотни крымчан вновь решили подняться на гору Ай-Петри, однако в этом году им ничего не угрожает.

Вчера: В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри. Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, что в случае снегопада обе дороги на Ай-Петри будут перекрыты.

 

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В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах

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