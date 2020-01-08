В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым
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8 января 2020
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Расчет стоимости билета на автобус будет идти из 1,8 рубля за перевозку одного пассажира на расстояние в 1 км.
- Если в декабре стоимость проезда от автостанции «Курортная» на железнодорожном вокзале Симферополя до города Саки составляла 82,25 рубля, то уже с 1 января — 84,6 рубля, - уточнили в «Крымавтотрансе». - От автостанции «Западная» в Симферополе билет до Бахчисарая вырос в цене с 45,5 до 46,8 рублей. На 3,5% увеличится проезд в электричках — на 5 копеек за каждый километр пути. Например, билет на электричку из Симферополя до Бахчисарая подражал с 50,16 рублей до 51,81 рубля, в Евпаторию — со 120,08 рубля до 124,03 рублей.
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Стоимость проезда в троллейбусах останется на уровне прошлого года и составляет 60 рублей из Симферополя до Перевального, 115 рублей до Алушты и 182 рубля до Ялты.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму решили не повышать цену на проезд в троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году останется прежней, сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам правительства Крыма.
Сегодня: Россияне начали ездить в Крым через Украину. Россияне начали массово ездить в Крым через материковую Украину, а не по мосту, даже после открытия железнодорожного сообщения в конце декабря 2019-го.
Вчера: В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри. В Рождество сотни крымчан вновь решили подняться на гору Ай-Петри, однако в этом году им ничего не угрожает.
Вчера: В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри. Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, что в случае снегопада обе дороги на Ай-Петри будут перекрыты.
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