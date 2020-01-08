В Крыму останавливают работу канатной дороги на Ай-Петри

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Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» приостановит работу в связи с проведением профилактических работ.

Как сообщили в администрации предприятия, когда это произойдет, пока точно не известно.

«Ежегодно зимой канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» приостанавливает свою работу для проведения профилактических работ. Так будет и в этом году, но пока точная дата приостановки не определена», – говорится в сообщении.

В администрации предприятия призвали следить за дальнейшей информацией на официальных страницах канатной дороги в соцсетях и напомнили, что подъем по канатной дороге осуществляется с 10:00 до 15:30, спуск с 10:00 до 16:30.

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«Мисхор – Ай-Петри» – популярный туристический объект. В 2013 году на канатной дороге заменили несущий канат на новый, который был заказан в Австрии. На сайте дороги сообщается, что она внесена в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в Европе безопорный пролет протяженностью 1670 метров.

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