В Крыму на Медведь-горе спасли туристов из Москвы

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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8 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
«Дежурная смена спасателей Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС» прибыла в Международный детский центр «Артек» (расположен у подножия горы - ред.) Мобильной связи с заблудившимися не было. Специалисты заметили на юго-западном склоне горы моргание фонаря, похожее на сигнал бедствия», - рассказали в пресс-службе.
По информации пресс-службы, установить визуальный и голосовой контакт с туристами не удалось. Тогда спасатели решили выдвинуться к месту, где был виден свет фонарика, в пешем порядке. Через полтора часа спасателям удалось обнаружить группу из четверых туристов, жителей Москвы.
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«С наступлением темноты москвичи сбились с тропы и некоторое время не могли найти обратный путь, - рассказали в МЧС. – Спасатели благополучно сопроводили туристов вниз, никто не пострадал».
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Спасатели в Крыму оказали помощь мужчине, травмировавшемуся во время катания на лыжах. Сотрудники Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС», находившиеся на патрулировании на плато Ай-Петри оказали помощь лыжнику на северо-восточном склоне г. Бедене-Кыр.
Воскресенье, 5 января 2020: Со склонов Чатырдага спасли попавшего в снежный плен жителя Симферополя. В результате успешной поисково-спасательной операции Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в окрестностях горы Чатыр-Дага был найден заблудившийся житель Симферополя.
Воскресенье, 5 января 2020: В МЧС Крыма напомнили о необходимости предупредить спасателей, отправляясь в горы. Спасатели, находящиеся на патрулировании информируют о большом количестве туристов в горно-лесной местности. При этом, официально в МЧС зарегистрированы только 4 туристические группы общим составом 24 человека, сообщают в пресс-службе МЧС Крыма.
Четверг, 2 января 2020: В горах Крыма застрял автомобиль с российскими туристами. Вчера на оперативный пульт спасателей поступила информация о том, что на лесной дороге в районе с.Кудрино Бахчисарайского района в размытом грунте увяз автомобиль «Renault».
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