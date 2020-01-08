В Крыму на Медведь-горе спасли туристов из Москвы

Помощь спасателей понадобилась туристам, которые заблудились на горе Аю-Даг (Медведь-гора).

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Дежурная смена спасателей Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС» прибыла в Международный детский центр «Артек» (расположен у подножия горы - ред.) Мобильной связи с заблудившимися не было. Специалисты заметили на юго-западном склоне горы моргание фонаря, похожее на сигнал бедствия», - рассказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, установить визуальный и голосовой контакт с туристами не удалось. Тогда спасатели решили выдвинуться к месту, где был виден свет фонарика, в пешем порядке. Через полтора часа спасателям удалось обнаружить группу из четверых туристов, жителей Москвы.

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«С наступлением темноты москвичи сбились с тропы и некоторое время не могли найти обратный путь, - рассказали в МЧС. – Спасатели благополучно сопроводили туристов вниз, никто не пострадал».

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