В Керчи исследуют заваленный бункер в толще горы Митридат

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В Керчи до конца января будет принято решение о судьбе заброшенного командного пункта Керченской военно-морской базы Черноморского флота, который располагается на уровне третьего яруса реконструируемой Большой Митридатской лестницы.

Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин. Автор проекта реставрации главной архитектурной достопримечательности города-героя компания «Меандр» полностью проигнорировала существование бункера, сыгравшего очень важную роль в обороне Керчи.

Компания «Меандр», разработавшая проект реконструкции Митридатской лестницы в 2017 году, была изначально осведомлена о существовании этого объекта и о том, что он является памятником истории, относящимся ко Второй мировой войне.

- В проекте бункера не существовало, и это очень странно, потому что он располагается как раз там, где у нас по проекту свайное поле, - рассказал «РГ» Константин Кононыхин, руководитель реставрации Митридатской лестницы. - И если следовать строго проекту, мы должны пробивать сваями этот бункер в нескольких местах. Я обратил внимание всех специалистов на эту проблему. И пока помещения штаба не пробуриваем - доходим до бетона и останавливаемся. Проектного решения, позволяющего сохранить бункер, пока нет, но суть в том, чтобы при реконструкции лестницы сохранить то что есть и не пробивать его по возможности. Если воссоздавать бункер как музейный объект, то для этого должен быть отдельный проект, предусматривающий расчистку и укрепление.

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Бункер в толще горы Митридат был в ускоренном темпе построен во второй половине 1941 года,во время подготовки Керчи к обороне от наступавших немецко-румынских войск. На третьем ярусе Большой Митридатской лестницы, исторически состоявшем из шести маршей, два правых были демонтированы для сооружения командного пункта. Были построены два подземных каменных коридора в виде букв «Г», выше которых находились средства связи и надежное естественное укрытие толщиной 15-20 метров. Рядом со входами возвели пару небольших каменных домиков для работы и отдыха штабных работников.

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